Лекарства остались дорогими, а аптеки – на грани выживания: кто выиграл от "снижения цен" на топ-100 препаратов

В Украине с начала марта заработало новое регулирование фармацевтического рынка, которое должно было привести к снижению цен на некоторые лекарства почти на 30%. Но на практике все оказалось не так радужно – фармацевтические компании остались в выигрыше, аптеки вынуждены бороться за выживание, а потребители – и дальше покупают дорогие медикаменты.

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При этом, как выяснилось в результате общения журналистов с президентом ассоциации "Производители лекарств Украины" Петром Багрием, производители отрицают получение выгоды и не собираются брать на себя ответственность. OBOZ.UA разобрался, что же происходит с ценами на самом деле.

Согласно подсчетам экспертов, подорожание лекарств за последние три года в Украине составило 120%. Также, по данным Минздрава, стоимость медикаментов украинского производства увеличилась от 26 до 131%, причем наиболее популярные препараты демонстрируют рост от 70 до 110%. При этом перед объявленным снижением цен с 1 марта производители заблаговременно подняли стоимость лекарств. Пик такого подорожания пришелся на январь-2025, когда стоимость выросла более чем на 30%.

Эти цифры Багрий назвал "неправдой". Самого факта подорожания он отрицать не стал, но своих оценок не предоставил, по сути уклонившись от комментариев. "Я не знаю. Есть какие-то препараты, которые выросли, какие-то не выросли. То есть "они выросли на 120%" – я такое в первый раз слышу. И этого я даже не собираюсь комментировать, потому что это не соответствует действительности" – отметил он в общении с журналистами.

Точно так же Багрий не стал признавать, что конечная цена медпрепаратов в аптеках в основном зависит именно от производителей. Напомним, по данным аналитической компании Proxima Research, 71,8% стоимости лекарства в Украине формируют производители. Аптеки могут влиять всего на 22,3% от конечной цены, дистрибьютор – на 5,9%. При этом аптечная наценка в Украине составляет лишь 14-15% – это самый низкий уровень в Европе. Наценка производителей в то же время не контролируется и официально не разглашается, что играет на руку фармкомпаниям. Тем временем, эксперты допускают, что она может составлять до 85%, это несравнимый с аптечным уровень.

Багрий же заявляет, что "не видел такого исследования". "У нас есть сегодня четкая цена завода, которая на часть препарата ... реферируется. А на другую – определяется прайсами заводов, и есть наценки – регулируемые и нерегулируемые. Были изменения законодательства. Имелись наценки на регулируемую часть, нерегулируемую часть рынка. И это определялось только рыночным методом. Сейчас у нас вводится, и в том числе, по инициативе производителей лекарства, четкий подход к ценообразованию. Понятный и прозрачный. Есть реферирование цены, путем реферирования определяется цена производителя, вносимая в национальный каталог цен", – заявил представитель производителей лекарств.

В подорожании лекарств, темпы которого не берется оценивать, Багрий обвиняет "маркетинговые договоры, формировавшие цены лекарственных средств", которые "существенно влияли на ценообразование". "Мы предлагаем отказаться от процентов, бонусов и т.д. То есть создать четко – аптека, заведение здравоохранения", – объяснил Багрий новые правила.

Так, 12-13 февраля в Украине были приняты три ключевых документа, которые закладывают совершенно новые принципы функционирования рынка. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) утвердил пакет жестких регуляторных изменений для фармрынка, включая запрет на маркетинговую активность и продвижение лекарств в отрасли. Впрочем, этот запрет маркетинговых соглашений между производителями и аптеками привел лишь к тому, что производители сэкономили около 25%, ранее шедших на скидки аптекам.

Но Багрий продолжает отстаивать эту норму. В общении с журналистами он заявил, что в структуре затрат доля на маркетинг за последние годы "существенно возросла". "Это одна из причин удорожания цен на сегодня", – сказал он и добавил, что "маркетинговые платежи в Украине доходят в отдельных случаях до 70%".

"Изменение курса доллара, рост стоимости сырья, рост энергоносителей, значительный рост логистических услуг. Невозможность получить комплектующие и оборудование, например, на отсрочку платежа. Потому что продавцы в Украине грузы не страхуют, есть риск потери", – перечислил Багрий причины.

Впрочем, согласно данным "Морион", в 2021 году доля маркетинга в затратах была такой же, как и в январе 2025 года. То есть теперь производители просто имеют возможность экономить немалую сумму средств, ранее шедшую на маркетинговые договоры.

Тут всплывает еще один немаловажный нюанс. Маркетинговые соглашения запретили по всем лекарствам, а цены снизили только на список из ориентировочно 100 препаратов. Более того, наряду со снижением цен на лекарства из списка Минздрава, производители подняли стоимость препаратов, не попавших в этот список. Багрий не стал отрицать, что многие препараты так и не подешевели, но заверил, что это временное явление.

"Во-первых, цены снизились на 30% на лекарства, которые определил президент.... Второе, работа по дальнейшему понижению продолжается. Сегодня существенное снижение цен не происходило, потому что за первые два месяца (2025 года. – Ред.) компании-производители заплатили маркетинговые услуги. Изменения не произошли еще. Для этого нужно еще время", – заверил Багрий.

Следует понимать, что после запрета маркетинговых договоров, цены на лекарства в Украине будут зареферированы, и производители решили поддержать этого шаг. "На все без исключения лекарственные средства будет дистрибьюторская наценка регулироваться. На все лекарства будут аптечная наценка регулироваться. И на все без исключения маркетинговые услуги, которые будет предоставлять аптека, будет четкий их перечень, будет определена стоимость их", – объяснил Багрий.

Речь идет, в частности, о законопроекте о работе фармрынка № 11493, который уже подписал президент. Против него, в частности, выступали в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА). Эксперты объясняют, что в случае тотального реферирования, цены на некоторые группы препаратов будут сдерживать законодательно. А это уже может привести к сокращению ассортимента лекарств. "Отдельного внимания требует тот факт, что введение предложенных изменений окажет негативное влияние именно на препараты международных производителей – основных инвесторов в сферу здравоохранения Украины", – отмечали в ЕБА.

Что касается ассортимента, то есть проблемы и со списком препаратов, цены на которые в Украине обязались снизить. Так, список топ-100 лекарств был создан не на основе рекомендаций врачей или запросов пациентских организаций, а по предложениям самих производителей. Врачи уже подвергли критике подход к формированию списка, отмечая, что в нем преобладают препараты без доказанной эффективности. Кроме того, в числе "топ-препаратов", к примеру, оказалось семь видов "аскорбинки" с разными вкусами.

То есть в список могут попадать малозначимые лекарства, в то время как жизненно необходимые препараты остаются без внимания. Багрий признает, что потребители критикуют перечень, но отрицает, что его формировали производители и перекладывает ответственность на всех украинцев.

"Да, действительно дискуссия продолжается – что снизили на что-то такое вообще простое… Я вижу это в обществе, в интернете. ... Президент вышел с инициативой снизить цену на наиболее употребляемые 100 препаратов. Вы понимаете, есть рынок, и если аскорбиновая кислота сегодня попадает в 100 наиболее употребляемых, то на нее и нужно снизить цену. И не производитель определял, что этот препарат сюда попал или не попал, это мы потребляем так в Украине. У нас есть перекись водорода также среди наиболее употребляемых препаратов. Наверное, хотелось что-то другое видеть в списке, но что потребляем, то и имеем в лидерах. Поэтому здесь вопрос к нам, как к потребителям, что попало туда, а что нет", – заявил он.

Что имеют украинцы в итоге? Удешевление лекарств оказалось скорее иллюзией, чем реальным падением стоимости для потребителей. По сути, после мартовского "снижения" цены фактически вернулись к уровню конца 2024 года. К примеру, "Тонорма" от давления выросла в цене с 2022 по 2025 втрое, а сейчас подешевела, вернувшись к цене начала прошлого года.

И будет ли реальное снижение цен для пациентов зависит только от производителей, у которых осталась маржа от маркетинговых договоров.