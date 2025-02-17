Новое регулирование фармрынка: угрозы для пациентов

Украинский фармацевтический рынок на пути радикальных изменений. Власти объявили о внедрении нового регулирования отрасли, направленного на снижение цен на лекарства. Причиной таких шагов стала система формирования цен на медицинские препараты.

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Кто отвечает за цены на лекарства?

По данным исследования Proxima Research, львиную долю в структуре формирования конечной цены на лекарства – 71,8% – составляют производители. Процент дистрибьюторов в этой цепи составляет 5,9%, аптек – 22,3%.

Анализ цен показывает, что отечественные производители значительно повысили стоимость выпускаемой продукции. В частности, только одна компания "Дарница" увеличила цены в среднем на 119%. Больше всего подорожали базовые препараты: "Анальгин" – на 114,9%, "Ацетилсалициловая кислота" – на 107,2%, "Каптопрес" – на 94,3%, "Парацетамол" – на 84,8%. А успокаивающее средство "Гидазепам" от другого крупного производителя "ИнтерХим" выросло в цене на 73,4%.

Фармритейл закрепил снижение цен в декларации

10 февраля ведущие аптечные ритейлеры страны, входящие в "Аптечную профессиональную ассоциацию Украины" (АПАУ), подписали декларацию о снижении стоимости лекарств. Они предложили снижать розничные цены пропорционально уменьшению отпускных цен производителей и уменьшать оптовые цены дистрибьюторов. Инициативу по снижению стоимости лекарств первой начала Ассоциация, подав соответствующую декларацию в Минздрав.

Осознавая социальную ответственность бизнеса и солидаризуясь с инициативами главы государства, представители АПАУ отмечают важность совместных действий всех игроков фармрынка для обеспечения доступных цен на медикаменты. Ведущие аптечные ритейлеры страны, подписавшие декларацию: "Бажаємо здоров'я", "Аптека АНЦ", "Аптека Доброго Дня", "Аптека 9-1-1" и "Подорожник".

Государство взяло курс на реформирование фармотрасли

Изменения к закону №11493 происходили в условиях непрозрачности и отсутствия должного общественного обсуждения. Последние правки не были заблаговременно опубликованы на официальном сайте комитета, что сделало невозможным ознакомление заинтересованных сторон с предложенными изменениями. Процесс сбора правок также вызвал беспокойство: они аккумулировались еще на этапе предыдущих редакций, но значительная часть предложений не была учтена в финальной версии. Такая закрытость процесса подготовки изменений к законодательству подвергает сомнению их легитимность и соответствие демократическим принципам открытости и подотчетности власти.

Три ключевых документа, принятых 12-13 февраля, закладывают совершенно новые принципы функционирования рынка. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) утвердил пакет жестких регуляторных изменений для фармрынка:

с 1 марта производители обязаны снизить цены на основные препараты на 30%;

дистрибьюторы и аптеки будут иметь ограниченные наценки – до 10% для дистрибьюторов и до 35% для аптек на безрецептурное лекарство;

маркетинговая активность и продвижение лекарств в отрасли запрещается.

Президентский указ №82/2025 и законопроект №11493, принятый Радой, реформируют фармрынок по нескольким направлениям.

Расширение государственной поддержки через реимбурсацию для хронических заболеваний. Формирование списка из 100 препаратов с понижением цены на 30%. Создание сети государственных аптек с минимальными наценками. Контроль цен через национальный каталог на лекарства. Новые определения аптечных сетей. Ограничение снабжения препаратов до 20% годового объема продаж для каждого покупателя.

Виктор Ляшко, министр здравоохранения, отмечает критический рост цен в фармотрасли. По данным Минздрава, стоимость медикаментов украинского производства увеличилась от 26 до 131%, причем наиболее популярные препараты демонстрируют рост от 70 до 110%.

Министр здравоохранения анонсировал комплексное понижение цен на медикаменты. Решение СНБО с 1 марта предусматривает два уровня скидок:

30% на отпускные цены 100 самых распространенных лекарств

20% – на весь другой аптечный ассортимент

Угрозы реформы для потребителя

По мнению Сергея Ищенко, CPO аналитической компании Proxima Research, новое регулирование создает серьезные вызовы для фармрынка. Ограничение поставок на уровне 20% может разбалансировать систему дистрибуции, а каталог цен вытеснить дорогие, но эффективные и доказательные препараты. Нерешенным остается и вопрос формирования цен на безрецептурное лекарство.

По оценке экспертов Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА), чрезмерный контроль угрожает стабильности фармрынка.

"Новые регуляторные ограничения могут разрушить систему поставок лекарств, успешно работавшую даже в самые сложные месяцы полномасштабного вторжения благодаря сотрудничеству государства и бизнеса", – предупреждает ЭВА.

Физическая недоступность лекарства для пациентов. Новый каталог цен создает реальную опасность дефицита медикаментов. Под наибольшим ударом оказываются импортные препараты – международные производители могут отказаться от украинского рынка из-за жестких ценовых ограничений, что существенно сузит выбор доступных лекарств.

Дестабилизация системы дистрибуции. Европейская Бизнес Ассоциация призывает президента Украины ветировать принятый парламентом закон: "Комитет Ассоциации предостерегает от недостаточно продуманных шагов в фармацевтической сфере, от стабильной работы которой зависит здоровье и качество жизни людей, и обращается к президенту Украины с просьбой наложить вето на данный проект закона и не допустить негативного влияния на здоровье украинских пациентов", – говорится в заявлении ЕВА.

Международные производители, работающие по строгим стандартам, могут потерять проверенных партнеров по импорту и дистрибуции лекарств в Украину. Это окажет негативное влияние на контроль качества и безопасность медикаментов из-за ограничений в логистических процессах.

"Законопроектом предусмотрен размер предельной снабженческо-сбытовой надбавки, которая не должна превышать 8%. К сожалению, такой подход не учитывает существование различных финансовых моделей международных компаний-производителей, ныне оперирующих на рынке Украины. Для некоторых компаний такие ограничительные условия станут существенным барьером для ведения бизнеса и могут привести к сокращению их деятельности".

Экономические опасности нового регулирования. Чрезмерное регулирование фармрынка может спровоцировать цепную реакцию экономических проблем. По мнению экспертов, отрасль столкнется с сокращением инвестиций в сферу здравоохранения и налоговых поступлений. Попытки искусственного ограничения цен рискуют стимулировать развитие теневых схем снабжения лекарствами.

Системные проблемы. Эксперты указывают на несоответствие европейским принципам регулирования, отсутствие четкого механизма формирования цен и угрозу монополизации рынка из-за чрезмерных административных барьеров. Как результат – нарушение конкурентной среды.

"Отдельного внимания требует тот факт, что введение предложенных изменений окажет негативное влияние именно на препараты международных производителей – основных инвесторов в сферу здравоохранения Украины", – предостерегает ЭВА.

Члены Американской торговой палаты (АСС) считают, что принятые изменения будут иметь негативные последствия:

подрыв прозрачности и предсказуемости регуляторной политики, что противоречит международным стандартам;

нарушение законодательной процедуры, поскольку внесенные изменения не соответствуют предмету правового регулирования первоначального законопроекта;

негативное влияние на конкуренцию и возможность бесперебойного снабжения в Украину лекарственных средств международных производителей, что может привести к искусственному ограничению доступа к лекарственным средствам;

снижение инвестиционной привлекательности Украины в фармацевтическом секторе, что может привести к уменьшению ассортимента доступных лекарств;

дестабилизация системы здравоохранения из-за отсутствия должной оценки последствий изменений и их влияния на доступность лекарственных средств для пациентов.

Реформа ударит по пациентам. Последствия регуляторных изменений больше всего ощутят пациенты. Они столкнутся с ограниченным выбором лекарства, задержками в снабжении, сокращением ассортимента в аптеках и дефицитом необходимых препаратов. Критическая ситуация сложится для хронических больных и жителей отдаленных регионов, а внедрение новых процедур может существенно усложнить доступ к инновационным методам лечения.

Что советуют эксперты, чтобы стабилизировать цену

Специалисты подчеркивают необходимость взвешенного подхода к ценовому регулированию. По мнению Сергея Ищенко, расширение программы реимбурсации "Доступные лекарства" и временная отмена НДС на лекарства может стать реальным инструментом снижения цен.

Долгосрочное решение проблемы видится во внедрении медицинского страхования, создании прозрачной системы контроля цен и развитии конкурентной среды вместо жестких ограничений.

"Какой бы ни была разумная цена лекарства – они будут дорогими для малоимущей части общества. Вот почему перечень препаратов, входящих в программу "Доступные лекарства", нужно максимально расширить", – отмечает Павел Ковтонюк, соучредитель Украинского центра здравоохранения.

Фармацевтическая отрасль переживает период активных изменений. Ключевой проблемой остается необходимость совместить доступные цены с эффективной работой всего сектора. Эксперты отмечают важность сохранения бесперебойного снабжения качественных препаратов, предостерегая, что больше всего от возможных сбоев пострадают социально незащищенные группы населения.

В условиях войны последствия нового регулирования могут оказаться особенно опасными. Дефицит привычных лекарств, ограниченный доступ к жизненно необходимым препаратам и рост цен из-за административных барьеров угрожают не только социальным напряжением, но и представляют прямую угрозу здоровью миллионов украинцев.