Зеленский подписал закон о ценах на лекарства: как изменится ситуация в аптеках

В Украине упростили доступ населения к лекарствам – это обеспечат путем государственного регулирования предельных цен на медицинские препараты. Так, будут введены механизмы прозрачного ценообразования на лекарства – их стоимость не будет превышать цену трех самых низких цен в референтных странах Восточной Европы.

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Соответствующий закон об особенностях государственной регистрации лекарственных средств (№4239-IX) подписал президент Владимир Зеленский, о чем сообщили в Верховной Раде. Этот закон предусматривает следующие изменения:

упрощение регистрации лекарственных средств , зарегистрированных в Великобритании и странах с жесткой регуляторной системой, закупаемых по программе борьбы с ВИЧ/СПИДом (PEPFAR) или ВОЗ;

, зарегистрированных в Великобритании и странах с жесткой регуляторной системой, закупаемых по программе борьбы с ВИЧ/СПИДом (PEPFAR) или ВОЗ; ограничение рекламы лекарств – разрешены только маркетинговые договоры между производителями и аптеками, реклама вне мест продаж запрещена;

– разрешены только маркетинговые договоры между производителями и аптеками, реклама вне мест продаж запрещена; регулирование скидок – корректировка цен для лицензиатов по правилам Кабмина;

– корректировка цен для лицензиатов по правилам Кабмина; установление предельных цен на лекарства на уровне самых низких референтных в Восточной Европе.

Кроме того, этот закон предусматривает создание национального каталога цен на лекарства и разграничивает понятия "аптека" и "аптечная сеть", которую определяет совокупность двух или более аптек, связанных между собой непосредственно или косвенно отношениями контроля и консолидация которых происходит по общим характеристикам. Кроме того, вводятся дополнительные ограничения для субъектов хозяйствования по реализации лекарственных средств – производители и импортеры должны поставлять 1 препарат каждому покупателю в объемах не более 20% от годового дохода от его продажи.

Также OBOZ.UA сообщал, что Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2024 "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев". Это позволит снизить цены на 100 самых популярных лекарственных средств почти на треть. Новые правила начнут действовать с 1 марта.

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