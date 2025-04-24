Налоги на криптовалюту в Украине стали на шаг ближе: комитет Рады принял законопроект

Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике принял к первому чтению доработанный законопроект о регулировании и налогообложении виртуальных активов (ВА). Теперь документ может быть вынесен на голосование в парламенте.

Видео дня

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк ("Голос"). По его словам, проект закона был поддержан единогласно всем 25 членам комитета.

Председатель комитета Даниил Гетманцев ("Слуга народа") объяснил, что законопроект предлагает закрепить в законодательстве само определение виртуального актива как особого вида цифрового объекта (имущества), существующего в электронной форме благодаря технологии распределенного реестра (блокчейна). Такие активы не являются деньгами и не могут использоваться в качестве официального средства платежа в Украине, но могут отождествляться с электронными деньгами. Виртуальные активы хотят разделить на три категории:

токены с привязкой к активам – их стоимость стабилизируется путем привязки к активам, таким как валюта или имущество;

токены электронных денег – привязаны к одной официальной валюте;

– привязаны к одной официальной валюте; другие виртуальные активы – категория, охватывающая активы, не относящиеся к первым двум типам. Здесь нами предложена модель, согласно которой Регулятор будет определять какие именно виртуальные активы (кроме токенов с привязкой к активам и токенам электронных денег) будут относиться к этой категории.

Также для допуска криптовалюты к публичному предложению эмитент должен оформить "белую книгу" - документ с подробной информацией об активе, эмитентах и рисках. Он должен быть правдивым, четким и не вводить в заблуждение.

Налогообложение криптоактивов

Гетманцев также объяснил, как будут облагаться налогом виртуальные активы. Так, по налогу на доходы физических лиц предлагают:

ввести отдельное (от других доходов и другой инвестиционной прибыли) налогообложение доходов от операций по ВА;

облагать именно прибыль от операций по ВА, полученную в течение года, как разницу между доходами от продаж и расходами на приобретение ВА в течение года;

обязать физлиц самостоятельно декларировать доходы и уплачивать налоги;

В то же время криптовалюта, приобретенная до вступления закона в силу, в случае ее продажи в течение 2026 года физические лица будут иметь право выбрать льготную ставку НДФЛ - 5%. А облагаться налогом не будут :

доходы от операций по обмену ВА на другие ВА, а также доход от продаж ВА в пределах одной минимальной заработной платы;

стоимость ВА, полученных в результате их эмиссии (создание) или безвозмездной передачи от их эмитентов или оферентов и/или полученные исключительно в обмен на персональные данные физического лица.

По налогу на прибыль юридических лиц законопроект вводит новые разницы для корректировки финансового результата (аналогично тому, как облагаются налогом операции с ценными бумагами). А перечень расходов, учитываемых при совершении сделок по ВА, будет определять Минфин.

Вдобавок к тому операции по выпуску (эмиссии), размещение в любые формы управления, продажи, обмена, погашения виртуальных активов предлагают освободить от НДС. Исключения являются:

продажа и обмен NFT;

продажа и обмен ВА, удостоверяющие право требовать передачи имущества или предоставления услуги;

услуги поставщиков услуг, связанных с оборотом ВА (но консультационные услуги облагаются налогом на общих основаниях).

Кроме того, плательщикам единого налога планируют запретить сделки с ВА. А поставщики услуг, связанных с оборотом ВА, не могут использовать упрощенную систему налогообложения.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее Гетманцев заявил, что в Украине планируется официально легализовать криптовалюту до лета 2025 года. Целью этого законопроекта является четко урегулировать статус криптоактивов в Украине, их налогообложение и контроль со стороны государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!