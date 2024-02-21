Квартиры украинцев забирают: за что лишат жилья

В Украине из-за кредитов у должников забирают кредиты. Часто условия кредитов прописаны так, что их крайне сложно выполнить. А после задержки оплаты жилье забирают в качестве залога.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Значительно чаще украинцев избавляют от жилья из-за кредитов. Существует целый ряд компаний, которые дают средства взаймы под залог недвижимости. Такие компании активно размещают свою рекламу, их сайты легко найти в сети. Один из примеров – Royal Standard Group. В сообщениях они предлагают кредит под залог квартиры от 18% годовых в гривне, но это минимальная ставка. По требованию Нацбанка компания обнародовала условия кредита. В них говорится, что реальная годовая процентная ставка достигает 400% годовых.

По тому же требованию Нацбанка на сайте опубликовали и пример типичного договора. Договор предлагают заключить с ООО "Гелекс Финанс". Условия соответствуют действующему законодательству, а в одном из пунктов четко сказано: если не вернуть деньги, компания имеет право на "взыскание на заложенное имущество".

В реестре судебных решений куча дел, в которых недовольные клиенты пытаются обжаловать условия договора с указанным ООО. К примеру, в прошлом году во Львовской области (дело № 456/2541/22) в судах с клиента пытались взыскать 207 620 грн. При этом он брал всего 120 тысяч гривен. Остальное – проценты и штрафы. А в Киеве в суде находится дело 756/16876/23: ООО забрало у должника квартиру общей площадью 45,5 кв. м. Он оформил кредит, но не уплачивал его вовремя.

Адвокат Светлана Саража рассказывает OBOZ.UA: многие из компаний, которые сейчас занимаются кредитом под залог жилья, ранее выкупали у обанкротившихся банков право требовать возврата валютной ипотеки.

"Они заработали свои деньги на этом, затем сохранившиеся ОООшки перешли на факторинг (операция по переуступке первым кредитором прав требования долга. – Ред). А некоторые, имея такой опыт за плечами, сейчас предоставляют кредиты под залог недвижимости", – говорит адвокат.

Саража представляла интересы одного из клиентов компании, которая под залог квартиры предоставила заем. По ее словам, иногда договор оформляют между физическими лицами, а вместо того, чтобы прозрачно прописать проценты, увеличивают тело кредита (по закону физическое лицо не может зарабатывать на кредитах).

Есть два варианта: одни компании прозрачно сообщают об условиях кредитования, а другие создают условия для того, чтобы кредит было трудно вернуть. В частности, и на сайте "Гелекси Финанс", и на других сайтах, где в документах указано название этого ООО, можно легко найти все условия: размер годовых процентов, условия погашения, угрозы попадания в разные реестры, угрозы избавиться от залогового имущества и т. д. То есть у клиента есть все возможности взвесить риски и отказаться от такого соглашения, если он не уверен, что сможет вовремя вернуть средства.

Плохой пример: когда предоставляющий кредит вводит в заблуждение заемщика и создает условие, исключающее возврат долга. Например, несколько лет назад Главное управление Нацполиции разоблачило группу физлиц, которые кредитовали украинцев без лицензий. "При этом для заемщиков искусственно создавались условия по невыполнению сделок и осуществлялась перерегистрация права собственности на объекты недвижимого имущества с последующей их продажей", – говорится в сообщении ГУ НПУ.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы теряют свои квартиры из-за кредитов под залог недвижимости. В некоторых случаях должники сами нарушают условия договора, а в других недобросовестные кредиторы создают такие условия, что выплатить долг невозможно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!