Квартира размером с комнату в хрущевке и самая маленькая кухня в Киеве: как выглядит и сколько стоит смарт-жилье

В Украине в Киеве площадь самых маленьких квартир на рынке недвижимости составляют 12-16 квадратов. При этом некоторое такое жилье стоит более 40 тысяч долларов.

Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. Стоимость квартиры зависит от ремонта и места. В новостройке самая маленькая квартира с ремонтом может стоить около 30 тысяч долларов.

Смарт-квартира в хрущевке

Квартира площадью всего 16 квадратов в хрущевке по адресу бульв. Вернадского, 67 продается по 25 тыс. долларов. Это полноценная квартира с санузлом и собственной кухней. Правда, размеры этой кухни – в лучшем случае несколько квадратов.

"Располагается на 5 этаже 5 этажного кирпичного дома по адресу бульвар Вернадского, 67. В квартире есть все необходимое для проживания. Счетчики холодной и горячей воды присутствуют. Есть теплый пол. Рядом детская площадка, магазины АТБ и ФОРА, школа, два детских сада, базар", – говорится в объявлении.

Апартаменты в новостройке

На 17 этаже в ЖК BE THE ONE можно купить квартиру площадью 16 квадратов за 32,9 тыс. долларов. Преимущество: в квартире сделан ремонт, а также остается мебель. Недостаток: при отключении, если не работает лифт, подняться на 17-й этаж будет трудно.

"Продажа апартаментов гостиничного типа 16 м2 под арендный бизнес в Святошинском районе. Новый комплекс "BE THE ONE" находится в 7 минутах ходьбы от метро Житомирская и Академгородок. Расположены на 17-м этаже, укомплектованы техникой и мебелью, сервис на уровне 4-звездочного. гостиницы с подземным паркингом, лобби, лаунж-зоны, ресепшн, круглосуточная охрана.

Самая дорогая "маленькая квартира"

Квартиру площадью всего 12 квадратов по ул. Амосова продают по 41,9 тыс. долларов. Это самое дорогое предложение среди подобного жилья. Апартаменты находятся в хрущевке и, вероятно, когда-то это была комната в полнометражной квартире.

"К вашему вниманию предлагается смартквартира в Соломенском районе по ул. Амосова, 14. Квартира расположена на первом этаже, имеет общую площадь 12 квадратов: коридор 1,8, кухня 3,2, санузел 1,6, комната 5,4 квадрата", – говорится в объявлении.

