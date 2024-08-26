Курс впервые пробил отметку 46 грн и вышел на новый рекорд: что происходит с евро в Украине и чего ждать

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал официальный курс евро на уровне нового исторического рекорда. Так, 27 августа стоимость евро "по НБУ" окажется на уровне 46,18 грн. То есть официальный евро впервые преодолел отметку в 46 грн. Эксперты считают, что наличный курс евро может вырасти до 46,8 грн к конце недели.

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О новом официальном курсовом максимуме свидетельствуют данные НБУ. Прошлый рекорд был зафиксирован 23 августа на уровне 45,98 грн/евро.

Сначала месяца официальный курс евро вырос на 1,78 грн. А с начала 2024 года европейская валюта подорожала на 4,18 грн.

Также по итогам торгов на межбанке НБУ рассчитал официальный курс гривни к доллару на 27 августа на уровне 41,36 грн. Исторический рекорд для "официального" доллара составляет 41,49 грн, он был достигнут 22 июля 2024 года.

Как неоднократно объясняли в самом Нацбанке, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. "Курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и укрепляться, когда ситуация улучшается", – отмечал замглавы НБУ Сергей Николайчук.

По итогам июля-2024, по данным НБУ, спрос на инвалюту в Украине оставался высоким. Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в этом месяце, составил 1,31 млрд долларов – на 1,4% меньше, чем в июне.

Среди прочего банки ввезли за июль 961 млн наличных долларов, что на 2,5% больше, чем в июне. А вот объем наличных евро упал с 389 млн до 349 млн долларов в эквиваленте.

Финансовый аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что до конца текущей рабочей недели (до 30 августа) курс наличного евро в банках будет находится в пределах 45,1-46,8 грн. В обменниках финкомпаний коридор будет от 45,3 до 46,75 грн.

"НБУ вынужден будет ежедневно присутствовать с интервенциями по продаже доллара на межбанке для покрытия дефицита предложения валюты от экспортеров. Поведение пары евро/доллар напрямую влияет и на курс евро относительно гривни в Украине", – объяснил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом в ближайшее время гривня будет находиться под девальвационным прессингом. Однако до конца 2024 года в Украине не ожидается резких изменений курса доллара.

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