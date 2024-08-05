Курс изменился за выходные: банки и обменники в Украине установили новые цены на доллар
Банки в Украине за выходные пересмотрели курс доллара в сторону повышения. В понедельник, 5 августа, американская валюта в кассах финучреждений стоит в среднем 41,05/41,55 грн (покупка/продажа). То есть с пятницы "бакс" подорожал на 10 коп. в покупке и на 5 коп. в продаже. За неделю стоимость доллара также поднялась на 5-10 коп.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга. Небанковские обменники при этом изменили среднюю стоимость доллара не так однозначно – валюта подорожала сразу на 13 коп. в покупке, но подешевела на 4 коп. в продаже.
Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник рассчитал официальную стоимость доллара США на уровне 41,23 грн. Это:
- на 9 коп. больше, чем было в пятницу, 2 августа;
- на 13 коп. выше курса, установленного неделю назад;
- на 26 коп. ниже исторического рекорда (41,49 грн/долл., был установлен 22 июля).
На черном рынке – в частных объявлениях о купле-продаже валюты – курс доллара установился на уровне заметно выше банковского в покупке, но чуть ниже в продаже. Американскую валюту "с рук" 5 августа предлагают в среднем по цене 41,38/41,49 грн (покупка/продажа).
Курс доллара в банках: где выгоднее продать и купить валюту
Крупные коммерческие банки Украины 5 августа продают доллар по ценам в диапазоне 41,36-41,75 грн. Покупать американскую валюту финучреждения готовы по 40,5-41,1 грн.
Курс в этой таблице может отличаться от фактической стоимости валюты в кассах банков. Чтобы узнать точные расценки, следует обращаться в колл-центр конкретного финучреждения.
Чего ждать от курса доллара после "отмены дефолта"
На фоне важного для украинской экономики достижения принципиальной договоренности с кредиторами о реструктуризации госдолга в ближайшее время в Украине не ожидается резких изменений курса доллара. По прогнозам банковского сектора, курс будет совпадать с прогнозами, учтенными в госбюджете.
Согласно им, на конец года доллар может достичь 42,1 грн. Соответственно, отмечают специалисты, скупать сейчас доллары в надежде быстро заработать – бессмысленно.
Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, реструктуризация поспособствует тому, что международная финпомощь не только удерживала экономику Украины, но и закладывала основы для ее развития. "Высвобождается значительная часть средств, которые Украина должна уплатить по обязательствам, и страна избегает дефолта", – отметил Лесовой.
В то же время, он добавил, что в ближайшие месяцы на курс будут влиять в первую очередь все же внутренние экономические факторы. Валютный рынок лишь косвенно зависит от реструктуризации, объяснил банкир.
"Исчезнет один из психологических факторов, который стимулировал спрос, – опасения обвала гривни. Главные экономические факторы формирования курса неизменны – соотношение спроса и предложения, уровень инфляции и т.д.", – резюмировал Лесовой.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее "индекс Биг Мака" указал на значительную недооценку гривни. Действующий курс составляет 41,05 грн за доллар, в то время как "должен" составлять 20,71 грн за доллар.
Впрочем, следует понимать: "индекс Биг Мака" не является полноценным инструментом для оценки стоимости валют, ведь он учитывает только покупательскую способность. В реальности же на курс влияют и другие факторы, в том числе фундаментальные показатели экономики страны.
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