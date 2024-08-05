Курс изменился за выходные: банки и обменники в Украине установили новые цены на доллар

Банки в Украине за выходные пересмотрели курс доллара в сторону повышения. В понедельник, 5 августа, американская валюта в кассах финучреждений стоит в среднем 41,05/41,55 грн (покупка/продажа). То есть с пятницы "бакс" подорожал на 10 коп. в покупке и на 5 коп. в продаже. За неделю стоимость доллара также поднялась на 5-10 коп.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные мониторинга. Небанковские обменники при этом изменили среднюю стоимость доллара не так однозначно – валюта подорожала сразу на 13 коп. в покупке, но подешевела на 4 коп. в продаже.

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник рассчитал официальную стоимость доллара США на уровне 41,23 грн. Это:

на 9 коп. больше, чем было в пятницу, 2 августа;

на 13 коп. выше курса, установленного неделю назад;

на 26 коп. ниже исторического рекорда (41,49 грн/долл., был установлен 22 июля).

На черном рынке – в частных объявлениях о купле-продаже валюты – курс доллара установился на уровне заметно выше банковского в покупке, но чуть ниже в продаже. Американскую валюту "с рук" 5 августа предлагают в среднем по цене 41,38/41,49 грн (покупка/продажа).

Курс доллара в банках: где выгоднее продать и купить валюту

Крупные коммерческие банки Украины 5 августа продают доллар по ценам в диапазоне 41,36-41,75 грн. Покупать американскую валюту финучреждения готовы по 40,5-41,1 грн.

Банк Курс доллара в покупке, грн Курс доллара в продаже, грн ПриватБанк 40,9 41,5 Ощадбанк 41 41,6 ПУМБ 41,1 41,6 Сенс Банк 41 41,5 Универсал Банк 40,5 41,6 Райффайзен Банк 41 41,36 Укргазбанк 41,1 41,55 Креди Агриколь 41 41,55 Укрэксимбанк 40,9 41,5

Курс в этой таблице может отличаться от фактической стоимости валюты в кассах банков. Чтобы узнать точные расценки, следует обращаться в колл-центр конкретного финучреждения.

Чего ждать от курса доллара после "отмены дефолта"

На фоне важного для украинской экономики достижения принципиальной договоренности с кредиторами о реструктуризации госдолга в ближайшее время в Украине не ожидается резких изменений курса доллара. По прогнозам банковского сектора, курс будет совпадать с прогнозами, учтенными в госбюджете.

Согласно им, на конец года доллар может достичь 42,1 грн. Соответственно, отмечают специалисты, скупать сейчас доллары в надежде быстро заработать – бессмысленно.

Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, реструктуризация поспособствует тому, что международная финпомощь не только удерживала экономику Украины, но и закладывала основы для ее развития. "Высвобождается значительная часть средств, которые Украина должна уплатить по обязательствам, и страна избегает дефолта", – отметил Лесовой.

В то же время, он добавил, что в ближайшие месяцы на курс будут влиять в первую очередь все же внутренние экономические факторы. Валютный рынок лишь косвенно зависит от реструктуризации, объяснил банкир.

"Исчезнет один из психологических факторов, который стимулировал спрос, – опасения обвала гривни. Главные экономические факторы формирования курса неизменны – соотношение спроса и предложения, уровень инфляции и т.д.", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "индекс Биг Мака" указал на значительную недооценку гривни. Действующий курс составляет 41,05 грн за доллар, в то время как "должен" составлять 20,71 грн за доллар.

Впрочем, следует понимать: "индекс Биг Мака" не является полноценным инструментом для оценки стоимости валют, ведь он учитывает только покупательскую способность. В реальности же на курс влияют и другие факторы, в том числе фундаментальные показатели экономики страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!