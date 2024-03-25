Курс доллара заметно изменился за выходные: какие цены на валюту в банках и обменниках Украины

Доллар в Украине за выходные заметно подорожал в банках. Утром в понедельник, 25 марта, средняя стоимость американской валюты в банках установилась на уровне 38,8/39,3 грн (покупка/продажа), в небанковских обменниках – 38,71/38,32 грн. Так, с пятницы курс доллара вырос в банках на 5-10 копеек, а в обменниках практически не изменился. При этом официальный курс Нацбанка даже немного снизился.

За неделю, с прошлого понедельника, наличный доллар в банках подорожал уже на 20-25 копеек. Об этом свидетельствуют данные профильного портала.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 марта рассчитал официальную стоимость американской валюты на уровне 38,9 грн. Это:

на 2 копейки ниже курса, действовавшего в пятницу 22 марта;

на 10 копеек дороже, чем было неделю назад;

на 24 копейки ниже рекордного официального курса (39,14 грн/долл., был установлен 21 марта 2024 года).

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара традиционно держится заметно выше банковского и в покупке, но чуть ниже в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 25 марта предлагают по цене 39,12/39,25 грн (покупка/продажа).

Среди крупнейших коммерческих банков 25 марта дешевле всего продает ПУМБ – по 39,2 грн/долл. Дороже всего купить американскую валюту предлагают в "Креди Агриколь" – по 39,5 грн/долл.

Покупает доллары по самой низкой цене Универсал Банк (Монобанк) – 38,2 грн. А выгоднее всего продавать валюту 25 марта в государственном Сенс Банке, за 38,9 грн/долл.

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн ПриватБанк 38,75 39,35 ПУМБ 38,7 39,2 Сенс Банк 38,9 39,35 Укрсиббанк 38,8 39,4 Креди Агриколь Банк 38,8 39,5 Универсал Банк 38,2 39,3 Укрэксимбанк 38,8 39,4

Курс доллар-гривня: чего ожидать украинцам

В Украине в ближайшие несколько недель курс доллара снизится до 38,5 грн/долл., однако после снова подрастет, рассказал OBOZ.UA руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий. о его словам, Национальный банк не ставит перед собой задачи искусственно удерживать курс доллара на действующем уровне.

Более того, если бы доллар не дорожал, Украина не смогла бы выполнить бюджет. Некоторые таможенные платежи, налоги, кредиты и международные гранты поступают в валюте. Девальвация, с одной стороны, увеличивает инфляцию, а с другой – позволяет покрыть потребности страны. В бюджете на 2024-й предусмотрен курс в размере 40,7 грн/долл.

"Это понятная политика НБУ на постепенное увеличение курса доллара. Мы видим, что с начала декабря курс начал расти. И это уже третий рост курса. Ведет себя Нацбанк адекватно ситуации на рынке. Курс растет, потом немного проседает. Это говорит о том, что тенденция идет на рост", – говорит Паращий. Он предполагает, что в ближайшие две недели доллар подешевеет до 38,5 грн/долл., а затем снова стабилизируется у отметки в 39 грн/долл.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинцам рассказали, сколько долларов можно купить в обменниках. Актуальные правила НБУ последний раз обновлялись в начале декабря-2023.

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