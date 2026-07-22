Курс доллара в Украине пересмотрят: ИИ проанализировал все данные и сделал точный прогноз до конца года

Курс доллара в Украине к концу 2026 года может составить от 45,3 до 46 грн/$, согласно базовым прогнозам трёх популярных чат-ботов с элементами искусственного интеллекта (ИИ). Стоимость доллара будет зависеть от военной ситуации, объемов помощи от партнеров, а также политики НБУ. Подробнее – читайте в материале OBOZ.UA.

ChatGPT

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Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT прогнозирует курс в 45,3 грн/$ по состоянию на 31 декабря 2026 года. Вместе с тем ИИ предложил следующие сценарии:

60% – курс 44,5–46 грн/$

25% – если ситуация на фронте улучшится и помощь партнеров будет поступать без задержек, курс может остаться в диапазоне 43–44,5 грн/$

15% – если международное финансирование начнёт задерживаться или возникнет новый сильный внешний шок, курс может быстро перейти к отметке 48–50 грн/$.

"То есть я не ожидаю курса доллара на уровне 50 грн в качестве базового сценария. Для этого, на мой взгляд, должно произойти одно или несколько событий одновременно: существенное сокращение внешней помощи, резкое ухудшение ситуации с безопасностью или отказ НБУ от политики сглаживания валютного рынка. Если же попросить меня назвать одно число, моя ставка была бы: 45,3 грн/$ по состоянию на 31 декабря 2026 года", – говорится в прогнозе.

Gemini

Gemini также предлагает несколько сценариев:

Оптимистический сценарий (43,5–44,5 грн/$): досрочное снижение военно-политических рисков, быстрое открытие крупных инвестиционных проектов и существенный рост отечественного экспорта.

снижение военно-политических рисков, быстрое открытие крупных инвестиционных проектов и существенный рост отечественного экспорта. Пессимистический сценарий (47,5–49,0 грн/$): Существенные задержки с внешним финансированием или новые разрушения критически важной экспортной/энергетической инфраструктуры, что заставит НБУ расходовать резервы быстрее, чем они пополняются.

"НБУ не допустит "бесконтрольной" девальвации. Процесс будет строго контролируемым – с периодическими откатами назад, чтобы сбить ажиотаж", – говорится в сообщении Gemini.

Grok

Базовый сценарий по версии Grok (вероятность 60-70%) – девальвация гривны до 45,5–46 грн в конце года. Этот сценарий предполагает, что НБУ продолжит контролировать рынок, а международная помощь будет поступать стабильно.

версии Grok (вероятность 60-70%) – девальвация гривны продолжит контролировать рынок, а международная помощь будет поступать стабильно. Оптимистический сценарий ( успехи на фронте, увеличение объема помощи): курс может остаться ниже 45,5 грн.

успехи на фронте, увеличение объема помощи): Пессимистический сценарий (эскалация атак на энергетику, задержки помощи): возможно пробитие отметки 47 грн.

"2026 год станет годом контролируемой, постепенной девальвации гривны без резких шоков. Курс, вероятно, завершит год в диапазоне 45-46,5 грн за доллар. Это соответствует официальным бюджетным ожиданиям и большинству экспертных прогнозов", – говорится в анализе.

Отметим, что упомянутые прогнозы, как и любые другие, являются лишь оценками возможных сценариев развития ситуации на валютном рынке. При этом любой прогноз может оказаться ошибочным.

Как сообщал OBOZ.UA, при этом год выпуска долларов не может служить поводом для отказа в их приеме банками и обменными пунктами. Наоборот, они должны принимать банкноты всех годов выпуска, начиная с 1914-го – в том числе 1996-го, 2013-го и т. д.

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