Курс доллара в Украине может измениться: озвучена новая стоимость на ближайшие дни

В Украине курс доллара в ближайшие два дня, с 15 по 16 февраля, будет колебаться в пределах 20-25 копеек в пунктах обмена. А оптовые обменники будут готовы работать и с более узким уровнем спреда: по доллару – в пределах 15-20 копеек, и за евро – в пределах 15-25 копеек.

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Об этом говорится в публикации Минфина. Курс наличного доллара в эту субботу и воскресенье в большинстве обменников финкомпаний и открытых в эти выходные отделения банков будет находиться в пределах коридора: прием от 41,30 до 41,60 грн и продажа от 41,65 до 41,90 грн.

А курс наличного евро в эти выходные будет находиться в пределах коридора: прием от 43,10 до 43,70 грн и продажа от 43,80 до 44,15 грн. Оптовые обменники будут готовы "двигаться" к указанным выше котировкам в пределах еще плюс-минус 5-10 копеек, повышая курс приема валюты у населения и снижая курс продажи валюты клиентам, сравнивая с их розничными коллегами.

Среди внутренних факторов, практически формировавших курс доллара в Украине, стоит отметить активную работу Нацбанка по проведению интервенций по продаже доллара.

Он выходил на торги практически каждый день и по мере возможности сглаживал колебания котировок американской валюты. Особенно в середине недели, когда доллар на украинском межбанке активно рос. И благодаря в основном именно Нацбанку и продажам нескольких крупных экспортеров к концу недели курс безналичного доллара в результате почти вернулся к завершающимся стартовым значениям этой недели.

В основном среди активных продавцов валюты "светились" продавцы руды и аграрии. По-видимому, они начинают готовиться к расчетам с бюджетом, которые начнутся на следующей неделе. Кроме этого, аграриям уже необходима гривна и для будущих весенних полевых работ, что делает их более активными на рынке по продаже валюты, помогая Нацбанку держать ситуацию на валютном рынке под своим полным контролем.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время паниковать из-за текущего роста курса доллара (с начала недели он вырос на 33 коп. – на 14 февраля НБУ определил его в 41,8 грн), не стоит. Ведь текущие колебания вписываются в общую стратегию НБУ по динамике валютного курса. Дело в том, что в госбюджет-2025 среднегодовой курс заложен на уровне 45 грн/доллар, поэтому следует понимать, что движение стоимости валюты будет "привязано" к этому показателю.

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