Доллар существенно подорожал: украинцам рассказали, на какой курс следует ориентироваться

С начала недели официальный курс доллара в Украине вырос на 32 коп. – на 13 февраля он определен на уровне 41,79 грн. Тем не менее, паниковать из-за этого не стоит, ведь текущие колебания вписываются в общую стратегию Национального банка (НБУ) по поводу динамики валютного курса. Дело в том, что с госбюджете-2025 среднегодовой курс заложен на уровне 45 грн/доллар, а потому стоит понимать, что движения стоимости валюты будут "привязаны" к этому показателю.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA рассказал директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он напомнил: в середине января из-за высокого официального курса (к примеру, 13 января действовал рекордный 42,28 грн/доллар), в обменниках стоимость валюты достигала 43 грн – "а затем был укреплен курс".

"Когда в бюджете на 2025 год стоит среднегодовой курс заложен в 45 грн за доллар, то, как бы это было неприятно, вы должны рассчитывать (текущий курс. – Ред.) примерно по такой динамике", – говорится в сообщении.

В то же время, напомнил Пендзин, Украина получает финансовую помощь от партнеров в долларах. А потому, по его словам, министерству финансов выгодно, чтобы "на момент, когда оно продает часть этой валюты, курс был немного выше" – ведь эти деньги идут на соцвыплаты, которые осуществляются в гривне.

"Тогда за свой условный доллар министерство получит больше гривни. Когда же пик выплат проходит, а они, как правило, приходятся с 10 по 20 число, тогда курс может немного укрепиться. ... И если внимательно посмотреть динамику по месяцам, то у нас примерно с 10-го по 20-е число, как правило, курс в пределах общего тренда слабее. После этого он укрепляется", – объяснил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут сдать только что полученную валюту (к примеру, доллары) и получить назад свои деньги, т.е. провести обратный обмен. Это предусмотрено правилами Нацбанка. Впрочем, время для такого обмена строго ограничено – провести его можно только в течение 15 минут после совершения операции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!