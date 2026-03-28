Курс доллара в Украине изменится: сколько будет стоить валюта

В Украине курс доллара в большинстве обменников 28-29 марта будет находиться в пределах коридора: покупка от 43,40 до 43,90 грн и продажа от 44,00 до 44,30. А курс евро на выходных будет в пределах коридора: покупка от 50,25 до 50,80 грн и продажа от 50,85 до 51,40.

Об этом для издания "Минфин" написал аналитик Алексей Козырев. "В некоторых обменных пунктах рассчитанные мной курсы могут быть скорректированы еще на плюс-минус 5-10 копеек в зависимости от индивидуальных задач того или иного обменного пункта и уровня конкуренции среди обменников в данной географической точке Украины", – пояснил аналитик.

НБУ дал сигнал рынку, что готов поддерживать банки в обеспечении их касс наличной валютой. Например, 25 марта 2026 года: при объявленном объеме сделок в $50 млн и 10 млн евро – регулятор закрыл весь объем наличной валюты, которую запрашивали финучреждения, на общую сумму $40 млн.

"На фоне сохранения напряженности на Ближнем Востоке и постоянной угрозы ее перерастания в глобальную наземную операцию США и Израиля против Ирана – цены на нефть особо не проседали и продержались основную часть недели на уровне около $100 за баррель и выше. Это существенно влияло на поведение пары евро/доллар на мировых площадках, а соответственно и на курс евро в Украине", – пояснил аналитик.

Основными покупателями валюты все эти дни оставались компании, занимающиеся импортом энергоносителей, и госструктуры, которые обеспечивали потребности армии и обороны. А продавцами были все те же аграрии, IT-специалисты и сам Нацбанк. Фактически, спрос на валюту превышал в эти дни предложение на всех сегментах валютного рынка.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам же руководительницы аналитического департамента "Финансового пульса" Диляры Мустафаевой, в Украине ожидается заметное изменение официального курса доллара. По прогнозам, в апреле он будет находиться в пределах от 43,75 до 44,5 грн. В то же время, на 23 марта Нацбанк обновил его до 43,82 грн.

