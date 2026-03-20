В Украине ожидается ощутимое изменение курса доллара: будет ли дефицит валюты

В Украине ожидается заметное изменение официального курса доллара. По прогнозам, в апреле он будет находиться в пределах от 43,75 до 44,5 грн. В то же время, на 23 марта Нацбанк обновил его до 43,82 грн. Вместе с тем, в экспертной среде считают, что в целом, в следующем месяце оснований для выхода ситуации из-под контроля нет, а дефицит валюты не возникнет.

Как рассказала OBOZ.UA руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева, в апреле на валютный рынок будет влиять ряд экономических факторов. В частности:

Политика Национального банка.

Дело в том, отметила она, что "именно НБУ будет оставаться основным игроком, который обеспечивает контролируемость ситуации на валютном рынке". При этом, подчеркивается, его возможности напрямую зависят от уровня международных резервов, который на начало марта составлял 54,7 млрд долларов.

"Именно этот ресурс позволяет регулятору действовать уверенно и оперативно, если рынок потребует дополнительного вмешательства", – объяснила Мустафаева.

Состояние экономики после зимнего периода.

В феврале – на фоне российской агрессии и разрушений инфляция ускорилась до 1%. По результатам марта же, отметила аналитик, ожидается, что она будет находиться в пределах 0,8-1,2%.

"В таких условиях часть граждан может рассматривать валюту как инструмент защиты собственных средств от потери покупательной способности. Но важно понимать: влияние инфляции на валютный рынок будет ощутимым, но не контролируемым", – подчеркнула она.

Война.

Продолжение боевых действий, констатировала Мустафаева, означает постоянное истощение ресурсов. А кроме того, дополнительные бюджетные нагрузки.

Международная финансовая помощь.

"На сегодняшний день кредит на 90 млрд евро остается заблокированным. В то же время, по данным ЕС, имеющегося внешнего финансирования Украине хватит до конца апреля. Именно поэтому любые новости, касающиеся дальнейших финансовых решений Евросоюза, могут оказывать прямое влияние на рыночные ожидания и настроение участников валютного рынка", – рассказала аналитик.

Международные риски – прежде всего связанные с уровнем эскалации на Ближнем Востоке.

Дело в том, объяснила Мустафаева, что они влияют на цены на нефть, газ и на поведение глобальных финансовых рынков. Кроме того, подчеркивается, если напряжение перевернется на другие регионы, "турбулентность в мире будет сохраняться дольше", что, по ее словам, скажется и на котировках пары доллар/евро, и на стоимости золота, и на общем инвестиционном фоне.

"Апрель может стать одним из ключевых месяцев для валютного рынка, поскольку именно в этот период будет определяться не только характер второго квартала, но и в значительной степени общий финансовый настрой всего года. Однако при сохранении нынешней политики НБУ нет оснований говорить о выходе рынка из-под контроля", – резюмировала Мустафаева.

