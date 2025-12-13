Курс доллара в Украине изменится: сколько будет стоить валюта

В Украине курс доллара в эти дни в большинстве обменников будет находиться в пределах коридора: прием от 42,00 до 42,25 грн и продажа от 42,40 до 42,70 грн. А курс евро на выходных будет находиться в пределах коридора: прием от 49,30 до 49,60 грн и продажа от 49,70 до 50,10 грн.

Такой прогноз для "Минфина" сделал аналитик Алексей Козырев. "Из-за роста курсовых рисков обменники на выходных несколько расширят спред между покупкой и продажей валюты. Он и по доллару, и по евро будет в пределах 20-30 копеек", – пояснил он.

11 декабря Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% годовых;

окончание интриги вокруг борьбы владельцев ВВП-варрантов Украины и Минфина в части условий реструктуризации этой задолженности. Специальный комитет держателей ВВП-варрантов согласился на предложение Украины обменять бумаги на сумму $2,591 млрд;

Спрос на валюту на наличном рынке остается высоким, хотя и не критичным для курса гривны.

"Из международных событий стоит отметить принятые решения ФРС США по процентным ставкам – Федрезерв снизил их на ожидаемые 0,25% до 3,5%-3,75%. А вот комментарии главы Джерома Пауэлла оказались для участников международного рынка условным сюрпризом. Решение ФРС США о запуске "печатного станка" США для выкупа казначейских обязательств уже с середины декабря на ежемесячные $40 млрд привело к серьезным изменениям на рынках. И хотя чиновники Федрезерва уверяют, что это не приведет к дополнительному давлению на доллар в мире – инвесторы реально заволновались", – пояснил аналитик.

