Курс доллара в банках и обменниках изменился: какие цены на валюту

Курс доллара в Украине понемногу растет с начала текущей недели. Утром в четверг, 11 апреля, небанковские обменники предлагают доллар в среднем по 38,16/39,38 грн (покупка/продажа). В покупке это на 16 копеек дороже, чем сутками ранее, хотя курс в продаже просел на 2 копейки.

В банках же стоимость наличного доллара остается на вчерашнем уровне – 38,9/39,35 грн, свидетельствуют данные профильного портала. Впрочем, если смотреть на динамику за полную неделю, с 4 апреля, то доллар в банках все же подешевел – на 15 копеек.

Курс евро в покупке не изменился, в продаже упал на 5 копеек. На наличном рынке евро покупают за 42,2 грн, а продают за 42,85 грн.

В свою очередь, Национальный банк Украины (НБУ) на 11 апреля рассчитал официальную стоимость доллара на уровне 39,02 грн. Это:

на три копейки больше, чем было в среду, 10 апреля;

на 18 копеек дешевле, чем было неделю назад;

на 32 копейки ниже исторического рекорда (39,34 грн/долл., был установлен 27 марта 2024 года).

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара традиционно держится заметно выше банковского в покупке и немного выше в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 11 апреля предлагают по цене 39,30/39,38 грн (покупка/продажа), что на 3-4 копейки дороже, чем днем ранее.

В крупнейших коммерческих банках курс доллара в продаже колеблется в диапазоне 39,35-39,45 грн. Покупают доллар по 38,25-39 грн.

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн ПриватБанк 38,75 39,35 Ощадбанк 39 39,55 Универсал Банк 38,25 39,35 ПУМБ 38,9 39,4 Сенс Банк 39 39,4 Укрсиббанк 38,8 39,4 Креди Агриколь Банк 38,8 39,4 Укрэксимбанк 38,85 39,35

Курс в таблице может отличаться от курса в кассах перечисленных банков, т.к. финучреждения могут взимать дополнительные комиссии. Узнать точный курс доллара и других валют к гривне можно в кол-центре конкретного банка.

Курс доллара готовятся переписывать: чего ждать

До конца текущей недели (14 апреля) в Украине может вырасти курс наличного доллара – как в покупке, так и в продаже. Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, стоимость американской валюты будет находиться в пределах 39-40 грн.

Это не окажет негативного влияния на валютную стабильность, считает банкир. "На валютном рынке сохранится относительная стабильность, совпадающая со стратегией регулятора на постепенную либерализацию. Ожидается, что основные курсовые изменения будут находиться в пределах коридоров и не будут представлять угрозу рынку", – рассказал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине могут "отказаться" от доллара и начать рассчитывать курс гривни по евро. Однако этого не произойдет ни в 2024-м, ни в 2025 году, говорят аналитики.

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