Курс доллара в банках и обменниках изменился: какие цены на валюту
Курс доллара в Украине понемногу растет с начала текущей недели. Утром в четверг, 11 апреля, небанковские обменники предлагают доллар в среднем по 38,16/39,38 грн (покупка/продажа). В покупке это на 16 копеек дороже, чем сутками ранее, хотя курс в продаже просел на 2 копейки.
В банках же стоимость наличного доллара остается на вчерашнем уровне – 38,9/39,35 грн, свидетельствуют данные профильного портала. Впрочем, если смотреть на динамику за полную неделю, с 4 апреля, то доллар в банках все же подешевел – на 15 копеек.
Курс евро в покупке не изменился, в продаже упал на 5 копеек. На наличном рынке евро покупают за 42,2 грн, а продают за 42,85 грн.
В свою очередь, Национальный банк Украины (НБУ) на 11 апреля рассчитал официальную стоимость доллара на уровне 39,02 грн. Это:
- на три копейки больше, чем было в среду, 10 апреля;
- на 18 копеек дешевле, чем было неделю назад;
- на 32 копейки ниже исторического рекорда (39,34 грн/долл., был установлен 27 марта 2024 года).
На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара традиционно держится заметно выше банковского в покупке и немного выше в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 11 апреля предлагают по цене 39,30/39,38 грн (покупка/продажа), что на 3-4 копейки дороже, чем днем ранее.
В крупнейших коммерческих банках курс доллара в продаже колеблется в диапазоне 39,35-39,45 грн. Покупают доллар по 38,25-39 грн.
Курс в таблице может отличаться от курса в кассах перечисленных банков, т.к. финучреждения могут взимать дополнительные комиссии. Узнать точный курс доллара и других валют к гривне можно в кол-центре конкретного банка.
Курс доллара готовятся переписывать: чего ждать
До конца текущей недели (14 апреля) в Украине может вырасти курс наличного доллара – как в покупке, так и в продаже. Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, стоимость американской валюты будет находиться в пределах 39-40 грн.
Это не окажет негативного влияния на валютную стабильность, считает банкир. "На валютном рынке сохранится относительная стабильность, совпадающая со стратегией регулятора на постепенную либерализацию. Ожидается, что основные курсовые изменения будут находиться в пределах коридоров и не будут представлять угрозу рынку", – рассказал Лесовой.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине могут "отказаться" от доллара и начать рассчитывать курс гривни по евро. Однако этого не произойдет ни в 2024-м, ни в 2025 году, говорят аналитики.
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