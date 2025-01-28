Курс доллара изменился: какие цены на валюту выставили обменники в Украине
Обменники в Украине утром 28 января повысили средний курс доллара – и в покупке, и в продаже. Так, небанковские пункты готовы принимать американскую валюту по 41,83, что на 7 коп. дороже, чем накануне. В продаже стоимость "бакса" повысилась всего на 6 коп.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга. Такие колебания составляют менее 2% и считаются нормальными для курса валют. Кроме того, ситуация еще может измениться в течение дня.
Банки тем временем Украине немного повысили наличный курс доллара к гривне, но только в продаже. Так, американская валюта в кассах финучреждение стоит в среднем 41,8/42,4 грн (покупка/продажа). Повышение курса доллара в продаже за сутки составило 7 коп.
За неделю доллар все же упал в цене. Так, за последние семь дней банковская стоимость американской валюты снизилась на 20 коп. и в покупке, и в продаже.
В свою очередь, Национальный банк Украины (НБУ) установил на 28 января официальную стоимость доллара США на уровне 41,95 грн. Это:
- на 2 коп. выше курса, который действовал 27 января;
- на 21 коп. ниже курса, установленного неделю назад;
- на 33 коп. ниже исторического рекорда (42,28 грн/долл., был установлен 13 января 2025 года).
На черном рынке, т.е. когда частные лица предлагают куплю-продажу валюты, курс доллара традиционно заметно выше банковского при покупке, но ниже при продаже. 28 января среднее предложение американской валюты "с рук" составляет 42,25/42,30 грн (покупка/продажа), что на 5-7 коп. дороже, чем накануне.
Курс доллара в банках: где дешевле
Крупные коммерческие банки Украины 28 января продают доллар по ценам в диапазоне 42,2-42,4 грн. Покупать американскую валюту финучреждения готовы по 41,7-41,95 грн.
Следует учитывать, что это справочные значения. Они могут отличаться от фактического курса в банках из-за дополнительных комиссий.
Курс доллара в Украине: прогноз до конца недели
В украинских обменниках до конца текущей недели (заканчивается 2 февраля) стоимость американской валюты, вероятно, будет находиться в пределах от 41,7 до 42,35 грн, считает финансовый аналитик Алексей Козырев. В банках, по его расчетам, курс покупки и продажи наличного доллара будет находиться в пределах коридора от 41,65 до 42,5 грн.
По прогнозу специалиста, курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от43,15 до 44,80 грн. В обменниках этот коридор будет находиться в более узких пределах – от 43,25 до 44,75 грн.
"Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах коридора от 20 до 25 копеек. А по евровалюте он будет находиться в более широких пределах — от 20 до 60 копеек. Высокий уровень волатильности евро и широкий разброс котировок позволят активно зарабатывать на нем как на межбанковском, так и на наличном рынке", – отметил Козырев.
Как сообщал OBOZ.UA, в Нацбанке намерены работать над тем, чтобы разница между наличным и официальным курсом доллара не превышала 3%. Главное же задание регулятор видит для себя в обеспечении устойчивости гривни.
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