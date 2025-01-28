Курс доллара изменился: какие цены на валюту выставили обменники в Украине

Обменники в Украине утром 28 января повысили средний курс доллара – и в покупке, и в продаже. Так, небанковские пункты готовы принимать американскую валюту по 41,83, что на 7 коп. дороже, чем накануне. В продаже стоимость "бакса" повысилась всего на 6 коп.

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Об этом свидетельствуют данные мониторинга. Такие колебания составляют менее 2% и считаются нормальными для курса валют. Кроме того, ситуация еще может измениться в течение дня.

Банки тем временем Украине немного повысили наличный курс доллара к гривне, но только в продаже. Так, американская валюта в кассах финучреждение стоит в среднем 41,8/42,4 грн (покупка/продажа). Повышение курса доллара в продаже за сутки составило 7 коп.

За неделю доллар все же упал в цене. Так, за последние семь дней банковская стоимость американской валюты снизилась на 20 коп. и в покупке, и в продаже.

В свою очередь, Национальный банк Украины (НБУ) установил на 28 января официальную стоимость доллара США на уровне 41,95 грн. Это:

на 2 коп. выше курса, который действовал 27 января;

на 21 коп. ниже курса, установленного неделю назад;

на 33 коп. ниже исторического рекорда (42,28 грн/долл., был установлен 13 января 2025 года).

На черном рынке, т.е. когда частные лица предлагают куплю-продажу валюты, курс доллара традиционно заметно выше банковского при покупке, но ниже при продаже. 28 января среднее предложение американской валюты "с рук" составляет 42,25/42,30 грн (покупка/продажа), что на 5-7 коп. дороже, чем накануне.

Курс доллара в банках: где дешевле

Крупные коммерческие банки Украины 28 января продают доллар по ценам в диапазоне 42,2-42,4 грн. Покупать американскую валюту финучреждения готовы по 41,7-41,95 грн.

Банк Курс доллара в покупке, грн Курс доллара в продаже, грн ПриватБанк 41,7 42,3 Ощадбанк 41,8 42,35 ПУМБ 41,8 42,4 Сенс Банк 41,95 42,35 Универсал Банк 41,25 42,25 Райффайзен Банк 41,7 42,2 Укргазбанк 41,8 42,3 Креди Агриколь 41,75 42,29 Укрэксимбанк 41,75 42,35

Следует учитывать, что это справочные значения. Они могут отличаться от фактического курса в банках из-за дополнительных комиссий.

Курс доллара в Украине: прогноз до конца недели

В украинских обменниках до конца текущей недели (заканчивается 2 февраля) стоимость американской валюты, вероятно, будет находиться в пределах от 41,7 до 42,35 грн, считает финансовый аналитик Алексей Козырев. В банках, по его расчетам, курс покупки и продажи наличного доллара будет находиться в пределах коридора от 41,65 до 42,5 грн.

По прогнозу специалиста, курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от43,15 до 44,80 грн. В обменниках этот коридор будет находиться в более узких пределах – от 43,25 до 44,75 грн.

"Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах коридора от 20 до 25 копеек. А по евровалюте он будет находиться в более широких пределах — от 20 до 60 копеек. Высокий уровень волатильности евро и широкий разброс котировок позволят активно зарабатывать на нем как на межбанковском, так и на наличном рынке", – отметил Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA, в Нацбанке намерены работать над тем, чтобы разница между наличным и официальным курсом доллара не превышала 3%. Главное же задание регулятор видит для себя в обеспечении устойчивости гривни.

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