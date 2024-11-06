Курс биткоина установил новый рекорд: почему криптовалюта обновила исторический максимум

Курс биткоина обновил свой исторический максимума, впервые в истории превысив отметку в $75 тыс. за 1 BTC. Стоимость криптовалюты установила новый рекорд на фоне предварительных результатов президентских выборов в США, на которых побеждает республиканец Дональд Трамп.

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Как пишет Coindesk, за последние 24 часа курс биткоина вырос на 9,2%. По данным криптоагрегатора CoinGecko, в моменте одна криптомонета торговалась на уровне $75 358, но позже курс откатился до $73,3-73,4 тыс.

Рост биткоина коррелируется с шансами Трампа победить на выборах президента на децентрализованном рынке прогнозов Polymarket. 5 ноября площадка подняла его шансы до 60%, после чего курс BTC впервые за долгое время превысил $70 тыс. за коин. Теперь аналитики оценивают его шансы в 96,8%.

Преимущественная часть криптотрейдеров считает победу Трампа оптимистичным фактором для индустрии виртуальных активов. Его соперница, демократка Камала Харрис, наоборот, не считается слишком дружественная к криптовалютам.

Традиционно вслед за биткоином растут и другие криптовалюты. Например, курс мем-коина Dogecoin (DOGE) всего за сутки увеличился почти на 20% со вторника, а его месячный прирост превысил 65%. Сильно выросла стоимость Solana (SOL) – на 16,1%.

Несмотря на обновление исторического максимума биткоина, криптоэксперты ожидают, что цена актива останется нестабильной. Это отражается в изменении позиций участников рынка: 4 ноября из спотовых биткоин-ETF (биржевые инвестиционные фонды) "утекло" $541,1 млн.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что закон о налогообложении и регулировании криптовалют может быть принят в Украине уже в январе 2025 года, что создаст новые правила для рынка цифровых активов. Компромиссный законопроект от Минцифры и НКЦБФР определит ставку налогов и основных регуляторов криптоиндустрии.

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