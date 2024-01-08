Купить квартиру будет стоить дороже: где в Украине могут вырасти цены на недвижимость в 2024-м

В Украине в 2024 году, вероятно, будут расти цены на недвижимость в некоторых областях, в частности на Киевщине. Это связано с тем, что столица привлекает внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и возвращающихся из-за границы.

Видео дня

Такой прогноз озвучила Виктория Берещак, эксперт рынка недвижимости, в комментарии Pro Деньги. "Люди продумывают варианты покупки недвижимости, тем более что программа "єОселя" набирает обороты. Также в ноябре 2023 года стартовала выдача сертификатов за разрушенное жилье, поэтому потенциально Киев и Киевский регион могут аккумулировать львиную долю этого спроса, это будет способствовать росту объемов продажи и, соответственно, это будет стимулировать рост цен", – рассказала она.

Также стоимость квартир может расти в случае, если девелоперы будут увеличивать динамику строительства. Однако эксперт отметила, что цены будут выше средневзвешенных по рынку.

"Если говорить с осторожностью о средневзвешенных показателях, можно предположить, что в период первого полугодия 2024 года ожидается даже до 15% роста в гривне. При этом такие ликвидные форматы с высоким уровнем строительной активности могут дополнительно приносить от 5-7%, учитывая их качественные характеристики и особенности на рыночной площадке", – добавила специалист.

По словам Берещак, особенно заметные изменения в стоимости недвижимости произойдут в Ужгороде, Львовской и Ивано-Франковской областях. Это такие хабы, города, которые уверенно держат лидерство и которые еще могут и имеют потенциал к росту объектов строительства.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Киеве значительно подорожала аренда жилья. Так, за последние 6 месяцев стоимость аренды квартиры в столице выросла почти на 3 900 грн – со средних 12 157 грн до 16 000 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!