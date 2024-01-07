Прежних цен больше нет: в Киеве переписали стоимость аренды квартир

В Киеве значительно подорожала аренда жилья. Так, за последние 6 месяцев стоимость съема квартиры в столице выросла почти на 3 900 грн – со средних 12 157 грн до 16 000 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. По его данным, также почти на 3 900 грн подорожала аренда и за год. А вот за последний месяц рост цен оказался не таким сильным – всего 409 грн.

1-комнатные квартиры чаще всего сдают по 11 200 грн – 8,1% объявлений. Также часто встречаются цены:

12 800 грн – 7,6%;

16 800 грн, 18 400 грн – 6,4%.

По данным аналитиков, 2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 15 200 грн. Таких объявлений насчитывается 9,6%. Также "популярные" цены:

12 800 грн – 6,7%;

10 400 грн – 6,3%.

3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 25 200 грн – таких объявлений насчитывается 10,8%. Также "популярные" цены:

15 600 грн – 7,4%;

13 200 грн, 30 000 грн – 6,1%.

В целом же по районам столицы стоимость аренды колеблется от 11 500 грн до 30 754 грн. Т.е., разница составляет более 19 000 грн.

Дешевле всего снимать квартиру, по данным аналитиков, в Деснянском районе – в среднем 11 500 грн. За ним идут:

Святошинском – 13 000 грн;

Дарницком – 13 950 грн;

Днепровском – 14 000 грн;

Оболонском – 15 000 грн;

Подольском – 15 875 грн;

Соломенский – 16 000 грн.

Самые высокие цены зафиксированы в Печерском районе, где аренда стоит в среднем 30 754 грн. За ним идут:

Шевченковский – 24 000 грн;

Голосеевский – 18 500 грн.

Аренда 1-комнатных квартир подорожала практически по всей Украине

В то же время, за год (с декабря-2022 по декабрь-2023) цены на аренду 1-комнатных квартир выросли практически по всей Украине. Больше всего в Волынской области – сразу на 87,6%. А также:

Ривненской – 75,5%;

Черкасской – 65%;

Черниговской – 61,7%;

Житомирской – 61,6%.

Меньше всего стоимость съема такого жилья увеличилась в Ивано-Франковской области – всего на 0,2%. А кроме того:

Тернопольской – 3,2%;

Закарпатской – 7,9%.

В целом же, по данным аналитиков, аренда 1-комнатных квартир стоит от средних от 2 800 грн в Херсонской области до 16 425 грн в Киеве.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине нередки случаи мошенничества с арендой жилья. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке. Впрочем, обезопасить себя от неприятностей можно – для этого нужно проверять документы на недвижимость; правильно составить договор аренды, в котором прописать все детали съема жилья и пр.

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