Купить, а не снимать: где в Украине собственная квартира окупается быстрее всего
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Поскольку высокая стоимость недвижимости недоступна для большинства украинцев, многим приходится снимать жилье. Впрочем, в некоторых городах Украины на деньги, уплаченные за 9 лет аренды жилья, можно приобрести собственное жилье.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные одним из крупнейших украинских порталов недвижимости. В исследовании сравнивались соотношения медианных цен на покупку однокомнатных квартир на вторичном рынке и стоимости их долгосрочной аренды в областных центрах Украины.
Через сколько лет сумма за аренду сравняется с ценой квартиры
17 лет
- Житомир: аренда – 11 тыс. грн/мес., покупка – 2,23 млн грн.
- Ровно: аренда – 12 тыс. грн/мес., покупка – 2,45 млн грн.
16 лет
- Винница: аренда – 14 тыс. грн/мес., покупка – 2,64 млн грн.
- Киев: аренда – 17 тыс. грн/мес., покупка – 3,36 млн грн.
- Чернигов: аренда – 8 тыс. грн/мес., покупка – 1,5 млн грн.
15 лет
- Одесса: аренда – 13 тыс. грн/мес., покупка – 2,26 млн грн.
- Черкассы: аренда – 12 тыс. грн/мес., покупка – 2,13 млн грн.
- Черновцы: аренда – 15 тыс. грн/мес., покупка – 2,78 млн грн.
14 лет
- Кропивницкий: аренда – 8,5 тыс. грн/мес., покупка – 1,38 млн грн.
- Луцк: аренда – 15 тыс. грн/мес., покупка – 2,52 млн грн.
- Сумы: аренда – 6,5 тыс. грн/мес., покупка – 1 млн грн.
13 лет
- Львов: аренда – 22,2 тыс. грн/мес., покупка – 3,38 млн грн.
- Полтава: аренда – 11,1 тыс. грн/мес., покупка – 1,74 млн грн.
- Тернополь: аренда – 14,8 тыс. грн/мес., покупка – 2,33 млн грн.
- Ужгород: аренда – 22,4 тыс. грн/мес., покупка – 3,47 млн грн.
- Хмельницкий: аренда – 12,5 тыс. грн/мес., покупка – 1,98 млн грн.
12 лет
- Харьков: аренда – 7,5 тыс. грн/мес., покупка – 1,12 млн грн.
11 лет
- Ивано-Франковск: аренда – 17,7 тыс. грн/мес., покупка – 2,25 млн грн.
10 лет
- Днепр: аренда – 12 тыс. грн/мес., покупка – 1,43 млн грн.
9 лет
- Запорожье: аренда – 7 тыс. грн/мес., покупка – 717 тыс. грн.
Причина такого разрыва
Эксперты отмечают: доступная аренда не всегда означает выгоду от отказа от покупки. Ключевую роль играют фактор безопасности и внутренняя миграция.
В частности, в прифронтовых городах фактор безопасности существенно сдерживает стоимость покупки жилья, в то же время спрос на аренду может поддерживаться внутренней миграцией и людьми, временно проживающими в городе.
Также OBOZ.UA сообщал, что просторные квартиры площадью 100-200 "квадратов" пользуются большим спросом среди украинцев – причем даже несмотря на войну. Наибольшим спросом такое жилье пользуется в центральных и северных областях страны – в частности, в Винницкой, где количество откликов на объявления о продаже такого жилья выросло сразу на 700%.
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