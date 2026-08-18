Купить, а не снимать: где в Украине собственная квартира окупается быстрее всего

Поскольку высокая стоимость недвижимости недоступна для большинства украинцев, многим приходится снимать жилье. Впрочем, в некоторых городах Украины на деньги, уплаченные за 9 лет аренды жилья, можно приобрести собственное жилье.

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Об этом свидетельствуют данные, опубликованные одним из крупнейших украинских порталов недвижимости. В исследовании сравнивались соотношения медианных цен на покупку однокомнатных квартир на вторичном рынке и стоимости их долгосрочной аренды в областных центрах Украины.

Через сколько лет сумма за аренду сравняется с ценой квартиры

17 лет

Житомир: аренда – 11 тыс. грн/мес., покупка – 2,23 млн грн.

аренда – 11 тыс. грн/мес., покупка – 2,23 млн грн. Ровно: аренда – 12 тыс. грн/мес., покупка – 2,45 млн грн.

16 лет

Винница : аренда – 14 тыс. грн/мес., покупка – 2,64 млн грн.

: аренда – 14 тыс. грн/мес., покупка – 2,64 млн грн. Киев : аренда – 17 тыс. грн/мес., покупка – 3,36 млн грн.

: аренда – 17 тыс. грн/мес., покупка – 3,36 млн грн. Чернигов: аренда – 8 тыс. грн/мес., покупка – 1,5 млн грн.

15 лет

Одесса : аренда – 13 тыс. грн/мес., покупка – 2,26 млн грн.

: аренда – 13 тыс. грн/мес., покупка – 2,26 млн грн. Черкассы : аренда – 12 тыс. грн/мес., покупка – 2,13 млн грн.

: аренда – 12 тыс. грн/мес., покупка – 2,13 млн грн. Черновцы: аренда – 15 тыс. грн/мес., покупка – 2,78 млн грн.

14 лет

Кропивницкий : аренда – 8,5 тыс. грн/мес., покупка – 1,38 млн грн.

: аренда – 8,5 тыс. грн/мес., покупка – 1,38 млн грн. Луцк : аренда – 15 тыс. грн/мес., покупка – 2,52 млн грн.

: аренда – 15 тыс. грн/мес., покупка – 2,52 млн грн. Сумы: аренда – 6,5 тыс. грн/мес., покупка – 1 млн грн.

13 лет

Львов : аренда – 22,2 тыс. грн/мес., покупка – 3,38 млн грн.

: аренда – 22,2 тыс. грн/мес., покупка – 3,38 млн грн. Полтава : аренда – 11,1 тыс. грн/мес., покупка – 1,74 млн грн.

: аренда – 11,1 тыс. грн/мес., покупка – 1,74 млн грн. Тернополь : аренда – 14,8 тыс. грн/мес., покупка – 2,33 млн грн.

: аренда – 14,8 тыс. грн/мес., покупка – 2,33 млн грн. Ужгород : аренда – 22,4 тыс. грн/мес., покупка – 3,47 млн грн.

: аренда – 22,4 тыс. грн/мес., покупка – 3,47 млн грн. Хмельницкий: аренда – 12,5 тыс. грн/мес., покупка – 1,98 млн грн.

12 лет

Харьков: аренда – 7,5 тыс. грн/мес., покупка – 1,12 млн грн.

11 лет

Ивано-Франковск: аренда – 17,7 тыс. грн/мес., покупка – 2,25 млн грн.

10 лет

Днепр: аренда – 12 тыс. грн/мес., покупка – 1,43 млн грн.

9 лет

Запорожье: аренда – 7 тыс. грн/мес., покупка – 717 тыс. грн.

Причина такого разрыва

Эксперты отмечают: доступная аренда не всегда означает выгоду от отказа от покупки. Ключевую роль играют фактор безопасности и внутренняя миграция.

В частности, в прифронтовых городах фактор безопасности существенно сдерживает стоимость покупки жилья, в то же время спрос на аренду может поддерживаться внутренней миграцией и людьми, временно проживающими в городе.

Также OBOZ.UA сообщал, что просторные квартиры площадью 100-200 "квадратов" пользуются большим спросом среди украинцев – причем даже несмотря на войну. Наибольшим спросом такое жилье пользуется в центральных и северных областях страны – в частности, в Винницкой, где количество откликов на объявления о продаже такого жилья выросло сразу на 700%.

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