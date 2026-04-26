Купил билет за 45 гривен и сорвал джекпот: куда мужчина потратит куш в 190 тыс.грн

39-летний адвокат из Ривненской области выиграл 190 тысяч гривен в государственной лотерее, купив онлайн-билет всего за 45 гривен. О победе он узнал случайно во время покупки нового билета, а выигранные средства планирует потратить на технику для развития собственного адвокатского бюро.

Об этом сообщили местные медиа. Сам победитель признается, что еще за две недели до этого имел странное предчувствие, ему казалось, что скоро повезет и он сорвет большой выигрыш. "За неделю было предчувствие, что выигрываю, однако получилось через две", – рассказал адвокат.

Мужчина работает адвокатом, развивает собственное адвокатское бюро и имеет достаточно плотный рабочий график. Несмотря на постоянную занятость, время от времени он участвует в государственных лотереях, хотя раньше больших побед у него не было.

По его словам, это первый действительно значительный выигрыш в жизни. Особенно символичным стало то, что о победе он узнал не сразу после розыгрыша, а случайно, когда решил приобрести новые билеты на следующий тираж. Именно тогда система показала, что предыдущий билет оказался выигрышным.

Выигрышный билет стоил всего 45 гривен, а сумма выигрыша составила 190 000 гривен. Фактически одна небольшая ставка принесла мужчине сумму, которая может существенно повлиять на личные финансовые планы.

Адвокат признался, что не планирует тратить выигрыш на развлечения или импульсивные покупки. Полученные средства он хочет направить на приобретение техники для работы. Речь идет о развитии собственного адвокатского бюро и улучшении профессиональной деятельности.

