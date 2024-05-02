Кулеба заявил, что половина украинской энергетики повреждена: министр назвал "настоящую беду" этой войны

Российские атаки повредили половину всей энергетической системы Украины. Атаки происходят с помощью баллистических ракет, ставших "настоящим бедствием этой войны".

Об этом в интервью Foreign Policy рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. "Осмелюсь сказать, что если бы другая страна испытала такой масштаб энергетического разрушения, она бы выглядела намного, гораздо хуже, чем Украина. Мы держимся, потому что мы многому научились", – сказал министр.

Кулеба обратился в США и заявил, что они не смогут разрешить какие-либо независимые отношения с РФ, пока в Кремле остается Владимир Путин.

"Каждая российская ракета, попадающая в украинский энергетический объект, лишает украинцев электроэнергии. Если он убивает мирных жителей, то потому, что кто-то не поставил систему ПВО или перехватчик, чтобы помочь Украине избежать этого. Поэтому этот расчет должен присутствовать в всех стратегических расчетах", – заявил Кулеба.

Отметим, что в Украине не хватает генерации электроэнергии. Ситуация может усугубиться уже летом. 1 мая действуют обновленные графики отключений электроэнергии для бытовых потребителей в Харьковской области. В Криворожье есть ограничения для промышленности. Кроме того, из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Одесской, Харьковской, Херсонской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, между тем правительство продлило действие льготной цены на электроэнергию для населения. Срок продлили на 1 месяц до 31 мая.

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