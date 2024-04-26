Тариф на электроэнергию с 1 мая: премьер-министр рассказал, сколько будет стоить свет

Правительство продлило действие льготной цены на электроэнергию для населения. Срок продлили на 1 месяц, до 31 мая.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Таким образом, как минимум, до окончания весны тариф на свет в Украине будет составлять 2,64 грн/квт*час.

"Сегодня правительство принимает решение о продлении льготной цены на электроэнергию для населения. 2 гривны 64 копейки за киловатт. Оставляем эту цену без изменений. Положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии будет продлено до 31 мая", – говорится в сообщении.

В свою очередь, в Минэнергетики отметили, что повышение цены на электроэнергию в 2023 году "позволило энергетикам осуществить ремонты на объектах после вражеских атак и добавить в энергосистему более 3 ГВт". Что, уверяется, обеспечило украинцев энергией зимой.

"В то же время, в течение марта – апреля 2024 года Россия вновь нанесла ряд массированных ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Нанесен значительный ущерб объектам генерации и передачи электроэнергии. В настоящее время повреждения верифицируются, подсчитываются убытки", – рассказали в министерстве, вероятно, намекая на необходимость все же поднять тариф на свет.

Сколько нужно платить за электроэнергию по текущему тарифу

Для примера возьмем семью из трех человек, которые живут в квартире с электроплитой и бойлером и потребляют 300 кВт*ч электроэнергии в месяц. Если у них нет двухтарифного счетчика, весь этот объем оплачивается по дневному тарифу 2,64 грн – и за месяц "набежит" 792 грн.

Что будет с тарифом на газ

Кроме того, отметил Шмыгаль, "Нафтогаз" продлил действие льготной цены на газ для населения. Она по-прежнему будет составлять 7,96 грн за куб голубого топлива.

Также в апреле было утвержено постановление, сохраняющее льготную цену на газ для поставщиков тепла и горячей воды для населения до конца лета. Механизм специальных обязанностей (ПСО) обязывает "Нафтогаз Трейдинг" продавать газ поставщикам тепла и горячей воды для населения по прежней фиксированной цене – 7 420 грн за тысячу кубометров.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Министерстве энергетики изучают возможность повышения тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей, т.е. обычных украинцев. Конкретных цифр там пока не называют, однако уверяют: подорожание будет несущественным.

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