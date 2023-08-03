Кто в Украине зарабатывает больше – мужчины или женщины: какая разница в зарплатах

В Украине сократилась разница в зарплатах между мужчинами и женщинами. Так, в 2015 году она была 26%, а по последним озвученным в Минэкономики данным, снизилась до 18,6%.

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Таким образом, разница в оплате труда женщин и мужчин сократилась на 7,4%, отметили в министерстве. При этом там подчеркнули: целью властей является полное устранение этого разрыва до 2030 года.

Как объяснила глава министерства Юлия Свириденко, кроме повышения благосостояния, целью этого является способствование возвращению в Украину женщин-беженок из-за границы. "Мы должны мотивировать наших женщин и девушек возвращаться домой и вместе отстраивать Украину", – подчеркнула она.

Кроме того, отметила министр, власти намерены внедрить в Украине принцип равной оплаты за аналогичную работу или труд равной ценности, независимо от гендера. Если же работодатель будет их нарушать, "работник сможет защитить свои права в суде".

"В Украине, согласно данным Госстата, в 2021 году женщины зарабатывали в среднем на 18,6% меньше мужчин. Этот показатель значительно сократился за последние 7 лет – еще в 2015 году он составлял 26%", – резюмировала она.

Большинство украинцев недовольны зарплатой

В то же время, по данным крупного кадрового портала, 70% соискателей работы в Украине в той или иной степени недовольны зарплатами. Тем не менее ситуация уже в скором времени может измениться, ведь сразу 63 % работодателей намерены повысить зарплаты своим сотрудникам.

Осуществить же это планируется уже в 2023 году. Впрочем, сроки могут быть и скорректированы – в зависимости от роста инфляции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом в ряде сфер зарплата уже увеличилась. Среди таких – бухгалтерская деятельность.