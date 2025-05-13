Кремль тайно закупает строительную технику западного производства: кто помогает РФ обходить санкции

Россия в обход санкций массово получает тяжелую строительную технику западного производства – бульдозеры, экскваторы, тракторы таких компаний, как New Holland (Италия), Claas (Германия), Case (США) – через Грузию. Эта техника формально экспортируется в Армению, Кыргызстан или Узбекистан, но фактически попадает в Россию, что подтверждается статистическими расхождениями между данными стран-экспортеров и стран-получателей.

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Об этом говорится в расследовании грузинского издания iFact. Несмотря на международные санкции, наложенные на Россию после полномасштабного вторжения, страна-агрессор продолжает получать западную технику.

С 2022 года по апрель 2025-го из Грузии в Армению, Азербайджан и страны Центральной Азии было официально экспортировано 2403 единицы строительной техники. Среди брендов – New Holland (Италия), Сlaas (Германия), Kajik и Case (США). Для сравнения: за три предыдущих года (2019-2021) объем составлял всего около 1000 единиц.

На самом деле техника не доходит до заявленных стран. Она прямым или косвенным путем попадает в Россию, что подтверждается отсутствием соответствующих записей в национальных статистиках стран-получателей. В исследовании приводится несколько примеров манипуляций:

из Грузии в Армению с 2022-го по 2025 год, согласно Geostat, было экспортировано 1245 единиц техники (включая 339 тракторов и 820 экскаваторов и бульдозеров), однако армянская статистика эти поставки не подтверждает;

с 2022-го по 2025 год, согласно Geostat, было экспортировано 1245 единиц техники (включая 339 тракторов и 820 экскаваторов и бульдозеров), однако в то же время торговля между Арменией и Россией выросла взрывообразно: только в 2023 году – на 274 400% по сравнению с 2021-м;

только в 2023 году – на 274 400% по сравнению с 2021-м; Кыргызстан также оказался в эпицентре, ведь, по данным Грузии, в 2024 году туда якобы поставлено 63 единицы техники, но киргизская сторона признала только шесть.

Один из главных маршрутов подсанкционных схем: Турция – Грузия – Владикавказ – Россия. В октябре 2024 года через Сарпи в Грузию ввезли 80 экскаваторов-погрузчиков Case, которые позже выехали в Россию через Ларс. Получателем стала российская компания Higer Bus Rus, а среди поставщиков были турецкие компании.

Грузия, несмотря на официальную позицию по поддержке санкций, де-факто стала хабом для перевозки подсанкционной техники. Цепочка поставок, налаженная после февраля 2022 года, работает в обход международного давления. Эксперты указывают, что такая деятельность возможна лишь при наличии толерантности или безразличия со стороны грузинских властей, которые не контролируют реальное направление экспорта.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в апреле 2025 года Россию покинули еще семь международных компаний, среди которых Goldman Sachs, Caterpillar и YKK. Но, несмотря на войну и конфискации, более 2200 иностранных компаний до сих пор поддерживают экономику РФ, что подпитывает бюджет страны-агрессора.

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