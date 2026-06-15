Кто начнет зарабатывать быстрее других: украинцам рассказали, на кого сейчас спрос в Польше

В Польше растет спрос на временных работников. В частности, в апреле 2026 года количество запросов на такой персонал возросло примерно на 10%. Это значит, что у украинцев, проживающих в этой стране, появляется больше возможностей заработать. В частности, наибольший спрос на временных работников сейчас фиксируется в логистике и складском секторе.

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Об этом OBOZ.UA рассказали в международной компании по трудоустройству. Там отметили, что также высокую потребность во временных сотрудниках испытывают компании, работающие в сферах:

легкой промышленности;

e-commerce (торговля через интернет);

пищевой переработки;

сферы услуг;

розничной торговли.

"Компаниям все чаще требуется возможность быстро увеличивать или сокращать количество персонала – в зависимости от бизнес-ситуации. Именно поэтому временная занятость становится для многих работодателей инструментом управления рисками и сохранения операционной гибкости", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: параллельно меняются и подходы к конкуренции за работников. Так:

Кандидаты все больше обращают внимание на стабильность сотрудничества, легальность трудоустройства, прогнозируемость графика, скорость рекрутинга и дополнительные социальные гарантии.

В ответ работодатели более активно предлагают бонусы за посещаемость, гибкие графики, быстрый выход на работу, жилье, транспорт, упрощенные процедуры трудоустройства и более широкий пакет социальной поддержки.

"Особенно важными эти факторы остаются для иностранных работников. Количество которых и на фоне вышеупомянутых тенденций продолжает расти", – акцентировали специалисты.

Кем устроится проще всего

В целом же, отмечается, среди наиболее востребованных специальностей выделяются складские работники и комплектовальщики заказов. А кроме того:

производственный персонал;

операторы линий и оборудования;

работники пищевой промышленности;

вспомогательный персонал в логистике и транспорте;

технические работники;

сезонный персонал в гостинично-ресторанном бизнесе.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в целом, на польском рынке труда усилилась тенденция к сокращению персонала. По данным Госслужбы занятости страны, в начале 2026 года бизнес заявил о намерениях провести групповые увольнения 9 060 работников, что сразу на 50% больше, чем было в это время в 2025-м.

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