Кто начнет зарабатывать быстрее других: украинцам рассказали, на кого сейчас спрос в Польше
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В Польше растет спрос на временных работников. В частности, в апреле 2026 года количество запросов на такой персонал возросло примерно на 10%. Это значит, что у украинцев, проживающих в этой стране, появляется больше возможностей заработать. В частности, наибольший спрос на временных работников сейчас фиксируется в логистике и складском секторе.
Об этом OBOZ.UA рассказали в международной компании по трудоустройству. Там отметили, что также высокую потребность во временных сотрудниках испытывают компании, работающие в сферах:
- легкой промышленности;
- e-commerce (торговля через интернет);
- пищевой переработки;
- сферы услуг;
- розничной торговли.
"Компаниям все чаще требуется возможность быстро увеличивать или сокращать количество персонала – в зависимости от бизнес-ситуации. Именно поэтому временная занятость становится для многих работодателей инструментом управления рисками и сохранения операционной гибкости", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: параллельно меняются и подходы к конкуренции за работников. Так:
- Кандидаты все больше обращают внимание на стабильность сотрудничества, легальность трудоустройства, прогнозируемость графика, скорость рекрутинга и дополнительные социальные гарантии.
- В ответ работодатели более активно предлагают бонусы за посещаемость, гибкие графики, быстрый выход на работу, жилье, транспорт, упрощенные процедуры трудоустройства и более широкий пакет социальной поддержки.
"Особенно важными эти факторы остаются для иностранных работников. Количество которых и на фоне вышеупомянутых тенденций продолжает расти", – акцентировали специалисты.
Кем устроится проще всего
В целом же, отмечается, среди наиболее востребованных специальностей выделяются складские работники и комплектовальщики заказов. А кроме того:
- производственный персонал;
- операторы линий и оборудования;
- работники пищевой промышленности;
- вспомогательный персонал в логистике и транспорте;
- технические работники;
- сезонный персонал в гостинично-ресторанном бизнесе.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в целом, на польском рынке труда усилилась тенденция к сокращению персонала. По данным Госслужбы занятости страны, в начале 2026 года бизнес заявил о намерениях провести групповые увольнения 9 060 работников, что сразу на 50% больше, чем было в это время в 2025-м.
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