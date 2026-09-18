Корпоративные права IDS Ukraine, в состав которой входит "Моршинская", в скором времени могут перейти под управление "Юридического бюро "Приоритас"". Именно их предложение, после того как АРМА отказала "Укркапиталу", рассматривается как победное.

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Речь идет об управлении корпоративными правами, а не о непосредственном руководстве заводом или повседневной работой предприятия. Производственные мощности, персонал, логистика, продажи и другие операционные процессы продолжают работать в рамках уже сформированной бизнес-системы.

"Юридическое бюро "Приоритас" уже имеет опыт управления активами — им принадлежит 100% крупнейшего производителя туристических товаров в Украине Terra Incognita.

О том, как проходили торги и кто может одержать победу, читайте в материале OBOZ.UA.

Кто может получить в управление корпоративные права IDS Ukraine: что известно о вероятном победителе

Корпоративные права IDS Ukraine, в группу которой входит, в частности, бренд "Моршинская", могут перейти в управление юридического бюро "Приоритас". Именно его предложение по итогам конкурса оказалось среди тех, кто претендует на управление одним из самых известных активов, переданных в управление АРМА.

Но в этой истории интересно не только название потенциального управляющего. Гораздо интереснее — почему именно такое предложение оказалось экономически обоснованным, кто стоит за компанией и какую модель управления она предлагает.

0,9% вместо 0,01%: где здесь экономика?

Предложение "Приоритас" предусматривает вознаграждение управляющего в размере 0,9% от дохода от управления активом.

На фоне предложения в 0,01%, которое ранее было определено как самое низкое, эта цифра выглядит значительно больше. Однако сама по себе величина процента мало о чём говорит.

В этом конкурсе потенциальный управляющий должен понести значительные расходы еще до того, как получит первые доходы от управления. Среди них — обязательный платеж электронной площадке в размере 5 млн грн, расходы на банковскую гарантию, страхование и непосредственную организацию управления.

Поэтому вопрос заключается не в том, кто назвал наименьший процент, а в другом: позволяет ли предложенная ставка реально выполнять договор и обеспечить надлежащее управление активом в течение всего срока.

Именно на этой логике построено экономическое обоснование ставки 0,9%.

По расчетам участника, основная финансовая нагрузка приходится на первый год управления, когда необходимо покрыть значительные разовые и организационные расходы. В дальнейшем структура расходов меняется, а модель управления должна обеспечивать экономическую целесообразность вознаграждения.

И это принципиально отличается от ситуации, когда чрезвычайно низкая ставка выглядит привлекательно лишь на этапе конкурса, но не соответствует реальной стоимости выполнения взятых на себя обязательств.

Управлять "Моршинской" — не значит руководить заводом

Еще один момент, который часто упускается из виду в публичном обсуждении конкурса: предметом управления являются корпоративные права, а не непосредственное операционное управление производством.

Управляющий корпоративными правами не становится директором завода и не берет на себя функции менеджмента операционной компании.

Его задача — представлять и реализовывать права государства на получение дохода от владения корпоративными правами: участвовать в корпоративных процедурах, начислять дивиденды. То есть работать с корпоративной структурой актива.

Поэтому для такого конкурса численность персонала сама по себе не является показателем компетентности управляющего.

Более важными являются профессиональная компетентность, опыт работы с корпоративными активами, доступ к необходимым финансовым и юридическим ресурсам и способность обеспечить постоянный корпоративный контроль.

Кто такой "Приоритас"

Здесь стоит сделать небольшую, но важную ремарку.

В конкурсе участвует ООО "Юридическое бюро "Приоритас" — компания, существующая с 2013 года и связанная с Жанной Ефремовой.

В то же время сегодня в профессиональной среде работает и Адвокатское объединение "Приоритас", созданное в 2021 году. Это отдельное юридическое лицо, хотя обе структуры связаны с одной профессиональной средой.

Такое разграничение важно хотя бы потому, что публичное отождествление двух юридических лиц может создавать ложное представление об участнике конкурса и его корпоративной структуре.

Самый интересный вопрос — не размер компании, а её независимость

В конкурсе за право управлять таким активом, как IDS Ukraine, естественно возникает вопрос не только о финансовой состоятельности претендента.

Не менее важным является вопрос независимости управляющего от бизнес-групп, корпоративных и политических групп влияния.

И именно в этом "Приоритас" существенно отличается от части других участников конкурса.

Среди претендентов были компании и финансовые структуры, имеющие заметную связь с крупным украинским бизнесом, банковским сектором или лицами, известными своим участием в крупных бизнес-проектах.

Это само по себе не означает конфликта интересов — и делать такой вывод без конкретных доказательств было бы неправильно.

Однако для управления активом, в отношении которого существуют значительные экономические интересы, отсутствие очевидной зависимости от конкретной бизнес- или политической группы является отдельным фактором, который общество вправе оценивать.

В случае с "Приоритас" общедоступная информация о структуре компании не свидетельствует о принадлежности к крупной финансово-промышленной группе или о прямом контроле со стороны известных политических центров.

Это важно не как комплимент конкретному участнику, а как характеристика самой модели будущего управления.

Ведь АРМА передает актив не просто тому, кто предложил определенный процент вознаграждения. Речь идет о передаче контроля над корпоративными правами крупного бизнеса, а значит — о необходимости минимизировать риски использования такого управления в интересах какой-либо посторонней группы.

Независимость управляющего в такой ситуации — не дополнительное преимущество, а вопрос доверия к самому механизму управления.

Три человека — это много или мало?

Отдельные вопросы может вызвать и заявленная команда управляющего.

Но здесь важно не путать управление корпоративными правами с операционным управлением многотысячным производственным предприятием.

Если управляющий не занимается непосредственным производством, логистикой, продажами или кадровой политикой операционной компании, ему не нужен штат, сопоставимый со штатом самой IDS Ukraine.

Его функция — обеспечить корпоративный контроль.

Поэтому команды из нескольких специалистов может быть вполне достаточно при условии, что за ней стоят необходимые юридические, финансовые и управленческие ресурсы.

И наоборот — само по себе большое количество сотрудников не гарантирует эффективного управления корпоративными правами.

Здесь важно разграничить ещё две вещи, которые часто путают, — управление корпоративными правами и управление операционной деятельностью предприятия.

Представим себе крупный украинский бизнес. У него может быть два, три или четыре конечных бенефициарных владельца — физические лица, которые фактически контролируют бизнес и реализуют права его владельцев. Но означает ли это, что именно эти два, три или четыре человека ежедневно управляют всей деятельностью предприятия? Очевидно, нет.

Показательный пример — "Эпицентр", учредителями которого являются Александр Герега, Галина Герега и Татьяна Суржик. За годы существования он превратился в огромный бизнес с торговой сетью, производством, аграрным и другими направлениями. Его владельцев — несколько, но людей, обеспечивающих повседневную работу этого бизнеса, — тысячи.

Точно так же "Новая почта" была создана двумя совладельцами — Вячеславом Климовым, Владимиром и Инной Поперешнюками. Сегодня по своим масштабам это уже не тот бизнес, которым владельцы могут лично управлять на уровне каждой операции. Для этого существует целая система профессионального менеджмента.

И это абсолютно нормальная модель современного бизнеса: владелец осуществляет свои права как владелец, а операционную деятельность обеспечивает менеджмент предприятия.

Именно поэтому передача корпоративных прав в управление не означает передачи управляющему функций директора предприятия или необходимости лично заниматься его хозяйственной деятельностью.

Напротив, если предметом управления являются корпоративные права, управляющий должен реализовывать права собственника — участвовать в принятии корпоративных решений, формировании органов управления, определении стратегических направлений, контроле за деятельностью предприятия и других вопросах, в которых собственник реализует свои права через принадлежащую ему долю.

А вот повседневное управление предприятием — работа персонала, заключение текущих договоров, закупки, логистика, производство, продажи, эксплуатация имущества и т. п. — уже является операционной деятельностью самого предприятия.

И именно здесь проходит граница, которую принципиально важно не стирать: управлять корпоративными правами — не означает управлять предприятием вместо его руководства.

Управляющий корпоративными правами должен занять место собственника в той части, в которой закон позволяет ему реализовывать права собственника. Но это не превращает его в операционного руководителя предприятия.

Это особенно важно для управления арестованными корпоративными правами. Если государство передает управляющему именно корпоративные права, то логика такого управления заключается не в том, чтобы управляющий самостоятельно взял на себя всю хозяйственную деятельность предприятия, а в том, чтобы вместо собственника реализовывать его корпоративные права и обеспечивать надлежащее корпоративное управление активом.

Кто претендовал на управление IDS Ukraine

Изначально победителем конкурса была признана КУА "Укркапитал", предложившая вознаграждение в размере всего 0,01 % от прибыли (100 тыс. грн в год). Позже её предложение было отклонено, поскольку она не смогла обосновать предложенную стоимость управления. При такой прибыли за три года "Укркапитал" должен был бы уйти в минус на сумму 12 млн грн.

Компания по управлению активами "Укркапитал" связана с Сергеем Белашовым, который также является владельцем банка "Украинский капитал". Белашов фигурировал в уголовном производстве по делу о закупке природного газа для "Укрзализныци". Его партнером в банковском бизнесе является Евгений Бурлика.

Сам банк "Украинский капитал" в 2025 году получил от Национального банка штраф в размере 42,5 млн грн за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга. Ранее совладельцем банка также был Василий Астион, которого СМИ связывали с уголовным производством НАБУ.

Таким образом, в случае с "Укркапиталом" вопросы возникали не только относительно экономического обоснования предлагаемого вознаграждения, но и относительно делового окружения компании.

Другим участникомконкурса стало ООО "Альянс Д", связанное с Валерием Киптиком и Русланом Шостаком — владельцами торговых сетей EVA и Varus. При этом Varus имеет собственную торговую марку воды Varto. Потенциальное управление IDS Ukraine такой компанией должно было быть согласовано с АМКУ в связи с концентрацией на рынке.

Еще один претендент — КУА "Реди-Инвест". Ее конечным бенефициарным владельцем является Роман Бахин, учредителями — Тарас Наконечный и Артем Дорощук. Компания владеет корпоративными правами ООО "Интербис". Последнее украинские СМИ упоминали в контексте дела бывшего народного депутата Владимира Вечерко.

Четвертым участником было ООО "Мясокомбинат "Юбилейный", владельцем которого является Сергей Тарасюк — бизнесмен, ранее бывший совладельцем АТБ. Бизнесмен имеет обширные связи и богатый опыт реализации партнерских проектов.

На этом фоне "Приоритас" — единственный вариант независимого управляющего, обладающего достаточным опытом и ресурсами.

Почему эта история важна

Конкурс по IDS Ukraine демонстрирует гораздо более широкую проблему, чем просто борьба за право управлять конкретным активом.

Государство фактически ищет ответ на вопрос: какова должна быть цена профессионального управления крупным корпоративным активом и каким должен быть сам управляющий.

Наличие крупной компании не означает большей способности управлять корпоративными правами.

И, наконец, финансовое предложение — лишь одна сторона вопроса. Не менее важны прозрачность структуры и отсутствие конфликта интересов.