Крупный банк обновил правила обмена долларов: за что теперь нужно платить

Значительно изношенные или поврежденные купюры иностранной валюты – в т. ч. доллары – начали обменивать во всех отделениях ПриватБанка по принципу инкассо. Т. е. за отдельную плату.

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Как рассказали в самом банке OBOZ.UA, размер комиссии зафиксировали на уровне 10% обмениваемой суммы. Также в кассе могут попросить заплатить за проверку купюры на подлинность – однако только в том случае, если купюра находится в таком состоянии, что непонятно сразу, настоящая ли она.

"Это 50 коп. за купюру. Но не менее 100 грн [в целом]", – отметили в банке.

При этом сумму, получившуюся после обмена, зачисляют на валютную карту клиента. Для чего достаточно оформить виртуальную карту.

Во сколько обойдется обмен изношенных долларов по принципу инкассо

Комиссия в 10% означает, что из любой обмениваемой суммы банк будет забирать себе десятую часть. То есть если вы обмениваете 1 000 долларов, придется отдать в виде комиссии 100 долларов.

А вот с проверкой банкнот на подлинность все немного сложнее. Так:

если вам нужно проверить одну купюру, вы заплатите 100 грн;

за проверку 200 купюр также нужно будет заплатить 100 грн (0,5 грн х 200 = 100 грн), а за каждую последующую купюру (начиная с 201-й) нужно, согласно правилам, доплачивать по 50 копеек.

Какие купюры обменивают по принципу инкассо

На инкассо должны принимать поврежденные банкноты. В частности:

разорванные (разрезанные) на части;

с поврежденными элементами дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения на портрете, оптически изменяющиеся элементы защиты, защитные ленты);

с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений.

Все остальные купюры должны принимать без дополнительной платы.

Сколько "обычных" долларов можно купить в банках и обменниках

В целом же ранее же Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.

До этого купить можно было лишь определенную сумму. В частности, объем возможной продажи наличной валюты для каждого банка определялся как сумма нескольких составляющих, напомнил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. В частности, речь шла:

об остатке наличной валюты в банках по состоянию на 13 апреля 2022 года;

объеме превышения между покупкой-продажей наличной валюты и 120% от объема купленной безналичной валюты у населения.

В самом регуляторе уверяют: отмена ограничений на продажу валюты населению положительно скажется на состоянии рынка. В частности, как ожидается, это будет способствовать:

минимизации разницы между наличным и безналичным курсами;

стабилизации курсовых ожиданий;

повышению устойчивости валютного рынка.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на следующей неделе – 5-12 февраля – в Украине не исключается подорожание наличного доллара. При чем, как в покупке, так и в продаже. По прогнозу банковского сектора, в это время стоимость американской валюты будет находится в пределах коридора купли и продажи от 38 до 39,5 грн. Вечером же 3 февраля банки покупали валюту в среднем по 37,6 грн, а продают по 38,15 грн.

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