Крупный банк обновил правила обмена долларов: за что теперь нужно платить
Значительно изношенные или поврежденные купюры иностранной валюты – в т. ч. доллары – начали обменивать во всех отделениях ПриватБанка по принципу инкассо. Т. е. за отдельную плату.
Как рассказали в самом банке OBOZ.UA, размер комиссии зафиксировали на уровне 10% обмениваемой суммы. Также в кассе могут попросить заплатить за проверку купюры на подлинность – однако только в том случае, если купюра находится в таком состоянии, что непонятно сразу, настоящая ли она.
"Это 50 коп. за купюру. Но не менее 100 грн [в целом]", – отметили в банке.
При этом сумму, получившуюся после обмена, зачисляют на валютную карту клиента. Для чего достаточно оформить виртуальную карту.
Во сколько обойдется обмен изношенных долларов по принципу инкассо
Комиссия в 10% означает, что из любой обмениваемой суммы банк будет забирать себе десятую часть. То есть если вы обмениваете 1 000 долларов, придется отдать в виде комиссии 100 долларов.
А вот с проверкой банкнот на подлинность все немного сложнее. Так:
- если вам нужно проверить одну купюру, вы заплатите 100 грн;
- за проверку 200 купюр также нужно будет заплатить 100 грн (0,5 грн х 200 = 100 грн), а за каждую последующую купюру (начиная с 201-й) нужно, согласно правилам, доплачивать по 50 копеек.
Какие купюры обменивают по принципу инкассо
На инкассо должны принимать поврежденные банкноты. В частности:
- разорванные (разрезанные) на части;
- с поврежденными элементами дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения на портрете, оптически изменяющиеся элементы защиты, защитные ленты);
- с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений.
Все остальные купюры должны принимать без дополнительной платы.
Сколько "обычных" долларов можно купить в банках и обменниках
В целом же ранее же Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.
До этого купить можно было лишь определенную сумму. В частности, объем возможной продажи наличной валюты для каждого банка определялся как сумма нескольких составляющих, напомнил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. В частности, речь шла:
- об остатке наличной валюты в банках по состоянию на 13 апреля 2022 года;
- объеме превышения между покупкой-продажей наличной валюты и 120% от объема купленной безналичной валюты у населения.
В самом регуляторе уверяют: отмена ограничений на продажу валюты населению положительно скажется на состоянии рынка. В частности, как ожидается, это будет способствовать:
- минимизации разницы между наличным и безналичным курсами;
- стабилизации курсовых ожиданий;
- повышению устойчивости валютного рынка.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на следующей неделе – 5-12 февраля – в Украине не исключается подорожание наличного доллара. При чем, как в покупке, так и в продаже. По прогнозу банковского сектора, в это время стоимость американской валюты будет находится в пределах коридора купли и продажи от 38 до 39,5 грн. Вечером же 3 февраля банки покупали валюту в среднем по 37,6 грн, а продают по 38,15 грн.
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