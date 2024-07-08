Крупнейший инвестиционный проект России в стране НАТО под угрозой: кровавые рубли Кремля заморозили

Россия не может реализовать крупнейший совместный российско-турецкий инвестиционный проект. Власти Турции арестовали средства, перечисленные на строительство новой атомной электростанции "Аккую" .

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Об этом пожаловался росСМИ глава государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Он объясняет это влиянием США.

"Система взаиморасчетов под ударом. Они арестовывают деньги", – сказал Лихачев, возложив ответственность на "американцев", которые "ходят между юридическими лицами и банками", что работают с "Росатомом".

Реализации проекта мешают санкции, введенные в отношении нескольких дочерних структур "Росатома". Сама компания не попала под западные ограничения, но санкции ввели против:

разработчика технологии монтажа ядерных установок АО "Атомстрой";

производителя центрифуг для обогащения урана ВПО "Точмаш".

Договор о строительстве АЭС "Аккую" РФ и Турция подписали еще в 2010 году, стоимость проекта оценивается в $25 млрд – все средства выделяет Россия из своих "суверенных фондов". В 2023 году был открыт первый из четырех энергоблоков станции. Физический запуск АЄС назначен на 2025 год – эта станция должна стать первой АЭС в Турции.

Вслед за "Аккую" власти Турции планируют построить еще три АЭС, а также рассматривают закупку небольших модульных реакторов. По этому поводу турецкое Минэнерго уже ведет переговоры с компаниями из США, Китая и Южной Кореи.

Раньше OBOZ.UA уже сообщал, что международные санкции вынудили Турцию на треть сократить объем экспортный поток в Россию. Некоторые ввозимые товары использовались для войны с Украиной – в частности, электродвигатели, микросхемы и детали машин.

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