Санкции сделали больно импорту России из одной из ключевых для нее стран – Bloomberg

Международные санкции вынудили Турцию на треть сократить объем экспортный поток в Россию. Некоторые ввозимые товары использовались для войны с Украиной – в частности, электродвигатели, микросхемы и детали машин.

В первом квартале 2024 года доход от экспорта в Россию снизился на 33,7% в аналогичным периодом предыдущего года, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные Министерства торговли Турции. Это говорит об эффективности санкций, которые США и ЕС ввели в отношении России.

Значительное (на $1 млрд, или примерно на треть) снижение экспорта продукции машиностроения подтвердил председатель Ассоциации экспортеров машиностроения Кутлу Каравелиоглу. Сильнее остального это коснулось станков, насосов и электродвигателей.

"В условиях растущего давления на банковскую систему и цепочки поставок ни один серьезный производитель корпоративного оборудования не сможет сохранить свой прежний интерес к России", – отметил Капавелиоглу.

Падение экспорта в Россию произошло, в том числе, и на фоне попыток Анкары улучшить взаимоотношения с Вашингтоном.

"Мы наблюдаем постоянно растущее внимание со стороны регулирующих органов, особенно в отношении металлургического, горнодобывающего, строительного, аэрокосмического и производственного секторов России", – объясняет юрист по вопросам санкций и экспортного контроля Reed Smith Тан Албайрак.

Среди продукции, которой уделяется особое внимание, детали машин, микросхемы и платы.

"Большинство этих товаров имеют как гражданское, так и военное применение. Их можно использовать и в стиральной машине, и в боевом танке", – добавил Албайрак.

Также ранее OBOZ.UA сообщал, что, опасаясь санкций со стороны США, турецкие банки отказываются работать с российскими. Они разрывают корреспондентские отношения почти со всеми тамошними кредитными организациями.

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