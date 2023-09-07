Google разрешил украинцам жаловаться на бизнес: что изменилось в онлайн-картах

Google разрешил украинскому бизнесу регистрировать свой бизнес на онлайн-картах, а клиентам – публиковать отзывы и жалобы о работе предпринимателей. Эти возможности были отключены с весны 2022 года из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

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Теперь, в сентябре-2023, возможность пользоваться Google business вернулась. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"В апреле 2022 года Google заблокировал для Украины возможность пользоваться Google business и добавлять новые объекты на карты из-за факторов безопасности. Украинцы не могли публиковать отзывы, задавать вопросы и добавлять информацию о своем бизнесе", – отметил министр.

По его словам, вернуть доступ к сервису удалось после совместной работы Минцифры и Google. Федоров уверен, что это поможет украинским предпринимателям развиваться, создавать новые рабочие места и поддерживать экономику Украины.

Напомним, отзывы о работе бизнеса от украинцев не оновлялись в Google-картах уже больше года. Люди могли ставить оценки и отправлять комментарии, но эти данные нигде не отображались и не влияли на рейтинг того или иного украинского предприятия. Это негативно сказывалось как на работе самого бизнеса, так и на возможностях клиентов найти актуальные отзывы и выбрать компанию.

Как добавить отзыв и оценку компании на Google-карте

Откройте Google-карты на компьютере и убедитесь, что авторизованы в аккаунте Google.

Найдите нужное место на карте (по адресу или непосредственно месторасположению).

Слева появится меню с информацией о компании. Прокрутите его вниз и нажмите "Написать отзыв". После этого можно выставить бизнесу оценку (по шкале из пяти звездочек), написать текстовый отзыв и прикрепить фото.

Все отзывы публикуются в открытом доступе. Оставлять анонимные отзывы нельзя. После публикации отзыв и оценку можно изменить, также можно загрузить дополнительные фотографии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине возобновились профилактические проверки бизнеса на предмет работы без регистратора расчетных операций (РРО/ПРРО, "кассовый аппарат"). Штрафов для предпринимателей пока нет – их вернут с 1 октября.

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