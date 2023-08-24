H&M возвращается в Украину: объявлено, когда откроются магазины

Крупнейший европейский ритейлер H&M Group возобновит работу в Украине с ноября 2023 года. Магазины будут открывать поэтапно.

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Об этом говорится на официальном сайте H&M. Компания сделала заявление в День Независимости Украины.

Отмечается, что уже сейчас ведется подготовка к открытию большинства магазинов в регионах, "где это возможно". Также компания подчеркивает, что приоритетом для нее остается безопасность сотрудников и клиентов.

"H&M Group находится в контакте с местными заинтересованными сторонами, чтобы узнать, как лучше всего поддержать страну и местные сообщества в их стремлении к восстановлению. В дополнение к предыдущим пожертвованиям в поддержку народа Украины, группа будет сотрудничать с местными организациями и участвовать в программах помощи и восстановления", – также анонсировали в компании.

H&M открыла первый магазин в Украине еще в 2018 году. Работа всех магазинов была приостановлена с 24 февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения России в Украину. До этого сеть H&M насчитывала восемь торговых точек: пять в Киеве, а также по одному в Одессе, Харькове и Львове.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2022 года H&M навсегда закрыл все магазины в России и Беларуси. Объявление H&M об уходе из РФ еще летом-2022 вызвало бурную реакцию россиян. Они толпами ринулись в торговые точки сети, чтобы купить остатки одежды.

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