Крупнейшая авиакомпания Китая отменяет полеты в Москву, но не идет с российского рынка: что происходит

Крупнейшая авиакомпания Китая China Southern приняла решение о прекращении с 20 января прямых рейсов по маршруту Москва – Пекин. Однако китайский авиаперевозчик не уходит с российского рынка и намерен возобновить эти полеты с 30 марта. Также остаются доступными транзитные рейсы China Southern.

Видео дня

Об этом пишет The Moscow Times. Издание ссылается на информацию Ассоциации туроператоров России.

По данным организации, рейс под номером CZ342 должен выполняться каждый день, однако на сайте перевозчика бронирование доступно только до 19 января. После перерыва в полтора месяца билеты снова появляются в продаже 30 марта, то есть после окончания действия зимнего расписания.

В то же время рейсы с пересадкой в Гуанчжоу остаются доступными. Также можно приобрести билеты на маршруты Шэньчжэнь – Москва и Владивосток – Янцзы.

Согласно оценкам Ассоциации туроператоров РФ, отмена компанией China Southern прямых полетов между Москвой и Пекином может затронуть от 15 до 17 тысяч пассажиров.

Также ряд российских туроператоров заявили, что под удар попадут те пассажиры, которые использовали Пекин как транзитный город для путешествия в третьи страны.

Как сообщал OBOZ.UA, Китай присоединился к борьбе с "теневым флотом" Кремля. Так, компания Shandong Port Group запретила заходить в свои порты находящимся под санкциями США танкерам "теневого флота" РФ. Ожидается, что это ограничит доступ российской нефти к ключевому рынку и повысит затраты на ее транспортировку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!