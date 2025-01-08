Китай присоединился к борьбе с "теневым флотом" Кремля: крупнейшие порты закрыли вход для танкеров

Китайская компания Shandong Port Group запретила заходить в свои порты находящимся под санкциями США танкерам "теневого флота" России. Ожидается, что это ограничит доступ российской нефти к ключевому рынку и повысит затраты на ее транспортировку.

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Об этом пишет Reuters. Этот запрет касается ключевых портов восточной китайской провинции Шаньдун, где находится значительное количество независимых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Именно эти предприятия являются крупнейшими потребителями сырой нефти из Ирана, России и Венесуэлы – подпадающих под международные санкции.

По данным агентства Reuters, провинция Шаньдун импортирует около 1,74 млн баррелей нефти в сутки, что составляет около 17% общего объема импорта нефти в Китай. После введения запрета порты, входящие в состав Shandong Port Group – Циндао, Жичжао и Яньтай – больше не могут принимать танкеры так называемого "теневого флота".

В прошлом месяце Вашингтон ужесточил санкции против компаний и судов, перевозящих иранскую нефть. В начале 2024 года аналогичные санкции были введены против российской государственной танкерной компании "Совкомфлот".

Главный аналитик группы морских данных Lloyd's List Intelligence Мишель Визе Бокманн сообщил, что активный теневой флот, занимающийся перевозкой нефти из Ирана, России и Венесуэлы, насчитывает около 669 танкеров. Из них 250-300 танкеров регулярно транспортируют российскую нефть.

Несмотря на растущее давление со стороны США, значительная часть этого флота все еще избегала санкций. По словам трейдеров, запрет Shandong Port Group касается только танкеров, уже попавших в санкционный список. Однако это может осложнить транспортировку нефти для независимых НПЗ в Шаньдуне, ведь компании будут вынуждены искать альтернативные маршруты или фрахтовать не находящиеся под санкциями танкеры.

По словам экспертов, решение китайских портов может повысить стоимость доставки санкционированной нефти в Китай и привести к росту расходов для независимых НПЗ. В декабре цена поставляемой в Китай иранской сырой нефти достигла рекордных уровней из-за ограниченных транспортных возможностей и роста расходов на логистику.

С другой стороны, такая политика может оказать положительное влияние на танкерные компании, не находящиеся под санкциями. Акции ведущего танкерного оператора Frontline выросли более чем на 9% после объявления о запрете. Аналитики ожидают, что ограничение доступа к китайским портам приведет к уменьшению доступности танкеров, которые могут перевозить нефть из России и Ирана, что еще больше повысит их ставки фрахта.

По прогнозам аналитиков Goldman Sachs, во втором квартале 2025 года экспорт нефти из Ирана может сократиться на 300 тыс. баррелей в сутки, что снизит ее предложение на мировом рынке до 3,25 млн баррелей в сутки. Также под угрозой оказывается экспорт российской нефти, поскольку США готовятся ввести дополнительные санкции более чем на 100 танкеров, занимающихся ее перевозкой.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, несмотря на попытки ограничить доходы, получаемые Россией от экспорта энергетических ресурсов, в 2024 году Европейский Союз закупил у страны-агрессора рекордное количество сжиженного природного газа (СПГ). Для его снабжения используются специальные СПГ-танкеры, которые могут заменить перекрытый канал снабжения транзитом через Украину.

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