'Кровавая баня' из-за пошлин Трампа: сенатор предупредил об опасности для экономики США

Если жесткие тарифы президента Дональда Трампа отправят экономику США в рецессию, республиканцев ждет "кровавая баня" на промежуточных выборах в Конгресс, которые пройдут в 2026 году. И если разразится "полномасштабная торговая война", последствия для Америки будут ужасными.

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Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз, который обычно поддерживает политику Трампа. Его критика, прозвучавшая в подкасте Verdict, является "самым резким предупреждением от члена президентской партии" с момента объявления о супер-тарифах, передает Financial Times.

Круз предупредил, что в случае ухудшения ситуации и движения США к тяжелой рецессии "2026 год, по всей вероятности, станет политической бойней".

У республиканцев есть большинство в Сенате (53 голосов против 47 голосов демократов). "И если мы находимся в середине рецессии и люди сильно страдают, они наказывают партию власти", – предупредил политик.

Он не разделяет оценку американского президента, что тарифы приведут к "процветающей экономике". Наоборот: Круз сказал, что "огромный экономический бум" может быть только в том случае, если Штаты и другие страны мира сократят свои пошлины.

Но если "каждая вторая страна на земле" ударит по США тарифами, а ответные пошлины Трампа останутся в силе, будет "ужасный результат", предупредил сенатор.

Как ранее писал OBOZ.UA, 4 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что товарооборот между Соединенными Штатами и Украиной колеблется от 3,5 до 3,8 млрд долларов. Это очень малые объемы. Поэтому новые пошлины, которые ввел Дональд Трамп, на нашей стране практически не проявятся, считает Зеленский.

Глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил более детально, как тарифы Трампа отразятся на украинской экономике.

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