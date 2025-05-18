Кремлевская мобилизационная машина привела к кадровому коллапсу: РФ не хватает миллионов работников
В России кадровый дефицит достиг 2,6 миллиона человек и может вырасти до 4 миллионов - основными причинами являются мобилизация, эмиграция и провальная кадровая политика. Больше всего не хватает квалифицированных работников в промышленности, транспорте и агросекторе.
Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины. Эксперты прогнозируют, если динамика сохранится, уже в течение пяти лет страна столкнется с нехваткой до 4 миллионов работников.
И это уже не временное явление, а системная проблема, которая ударит по российской экономике в долгосрочной перспективе. Острее всего Россия испытывает нехватку кадров средней и высокой квалификации. Наибольший дефицит - в ключевых отраслях:
- промышленность потеряла почти треть персонала: около 391 тысячи инженеров и операторов оборудования;
- торговля требует более 347 тысяч работников;
- транспортная отрасль не досчиталась более 200 тысяч водителей;
- сельское хозяйство находится в критическом состоянии - нехватка кадров достигла 35%.
Это свидетельствует о структурной дисбалансированности рынка труда, ведь стране не хватает не только простых работников, но и специалистов, без которых невозможно поддерживать базовые функции экономики. Кризис спровоцировали сразу несколько мощных факторов:
- мобилизация и эмиграция - по данным, от 650 тысяч до 1,1 миллиона человек покинули страну, чтобы избежать призыва, среди них - специалисты по ИТ, инженерии, медицине, науке;
- демографическая яма 1990-х годов, когда рождаемость резко упала;
- низкая привлекательность работы в промышленности и агросекторе из-за тяжелых условий труда и низкой оплаты;
- отсутствие качественной профессиональной подготовки - особенно в технических специальностях;
- ставка на мигрантов вместо системного подхода к автоматизации и обучению персонала.
Некоторые предприятия пытаются удержать персонал за счет повышения зарплат на 10-15%, однако это не дало значительного эффекта. Из-за мобилизационного давления Кремля и общей нестабильности даже более высокие зарплаты не гарантируют притока работников.
Кремль пытается компенсировать потери мобилизацией новых слоев населения, привлечением мигрантов и краткосрочными льготами для бизнеса. Однако отсутствие комплексной кадровой политики, инвестиций в обучение и адаптацию рабочих мест делает эти попытки малоэффективными.
Системная нехватка кадров уже влияет на качество продукции, скорость производственных процессов и конкурентоспособность российской экономики. Особенно остро эта проблема встает на фоне санкций, международной изоляции и войны против Украины, которые ограничивают доступ к внешним рынкам и технологиям. В перспективе это означает замедление промышленного развития, снижение темпов строительства, деградацию агросектора и логистических систем.
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