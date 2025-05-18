Кремлевская мобилизационная машина привела к кадровому коллапсу: РФ не хватает миллионов работников

В России кадровый дефицит достиг 2,6 миллиона человек и может вырасти до 4 миллионов - основными причинами являются мобилизация, эмиграция и провальная кадровая политика. Больше всего не хватает квалифицированных работников в промышленности, транспорте и агросекторе.

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Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины. Эксперты прогнозируют, если динамика сохранится, уже в течение пяти лет страна столкнется с нехваткой до 4 миллионов работников.

И это уже не временное явление, а системная проблема, которая ударит по российской экономике в долгосрочной перспективе. Острее всего Россия испытывает нехватку кадров средней и высокой квалификации. Наибольший дефицит - в ключевых отраслях:

промышленность потеряла почти треть персонала: около 391 тысячи инженеров и операторов оборудования;

потеряла почти треть персонала: около 391 тысячи инженеров и операторов оборудования; торговля требует более 347 тысяч работников;

требует более 347 тысяч работников; транспортная отрасль не досчиталась более 200 тысяч водителей;

не досчиталась более 200 тысяч водителей; сельское хозяйство находится в критическом состоянии - нехватка кадров достигла 35%.

Это свидетельствует о структурной дисбалансированности рынка труда, ведь стране не хватает не только простых работников, но и специалистов, без которых невозможно поддерживать базовые функции экономики. Кризис спровоцировали сразу несколько мощных факторов:

мобилизация и эмиграция - по данным, от 650 тысяч до 1,1 миллиона человек покинули страну, чтобы избежать призыва, среди них - специалисты по ИТ, инженерии, медицине, науке;

- по данным, от 650 тысяч до 1,1 миллиона человек покинули страну, чтобы избежать призыва, среди них - специалисты по ИТ, инженерии, медицине, науке; демографическая яма 1990-х годов , когда рождаемость резко упала;

, когда рождаемость резко упала; низкая привлекательность работы в промышленности и агросекторе из-за тяжелых условий труда и низкой оплаты;

в промышленности и агросекторе из-за тяжелых условий труда и низкой оплаты; отсутствие качественной профессиональной подготовки - особенно в технических специальностях;

- особенно в технических специальностях; ставка на мигрантов вместо системного подхода к автоматизации и обучению персонала.

Некоторые предприятия пытаются удержать персонал за счет повышения зарплат на 10-15%, однако это не дало значительного эффекта. Из-за мобилизационного давления Кремля и общей нестабильности даже более высокие зарплаты не гарантируют притока работников.

Кремль пытается компенсировать потери мобилизацией новых слоев населения, привлечением мигрантов и краткосрочными льготами для бизнеса. Однако отсутствие комплексной кадровой политики, инвестиций в обучение и адаптацию рабочих мест делает эти попытки малоэффективными.

Системная нехватка кадров уже влияет на качество продукции, скорость производственных процессов и конкурентоспособность российской экономики. Особенно остро эта проблема встает на фоне санкций, международной изоляции и войны против Украины, которые ограничивают доступ к внешним рынкам и технологиям. В перспективе это означает замедление промышленного развития, снижение темпов строительства, деградацию агросектора и логистических систем.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, более 2,35 млн россиян просрочили выплаты по кредиткам более чем на 30 дней, а к концу полугодия эта цифра может достичь 3,84 млн. Причиной стали санкции, инфляция и закрытый доступ к новым займам. Россияне вынуждены проедать лимиты кредиток, ведь банки одобряют лишь четверть заявок, а цены неуклонно растут.

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