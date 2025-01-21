Россия через контролируемый властями суд обязала австрийский Raiffeisen Bank выплатить 2 миллиарда евро компенсации по выдуманному делу, связанному с долей в компании Strabag, которую связывают с олигархом Олегом Дерипаской. Такое решение является очередным примером манипуляций Кремля, использующего судебную систему для шантажа иностранного бизнеса и финансирования своей агрессии.

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Об этом пишет Reuters. Спор касается провала сделки по части в строительной компании Strabag, которая также фигурирует в скандале. Вашингтон уже ранее заявлял, что Rasperia остается под контролем Дерипаски, находящегося под санкциями США.

Решение российского суда, по мнению представителей банка, было принято с грубыми нарушениями. В ходе заседания обвиняемые сталкивались с ограничениями на предоставление доказательств, а неизвестные вооруженные люди оказывали давление на присутствовавших в суде. Банк заявил, что подаст апелляцию, но в то же время вынужден выделить 2 миллиарда евро в своих финансовых отчетах для покрытия возможных убытков.

Почему Raiffeisen Bank до сих пор работает в России

Raiffeisen Bank остается важным финансовым учреждением в России, обслуживающим около 18 миллионов клиентов. Несмотря на то что банк регулярно заявляет о желании покинуть российский рынок, этот процесс постоянно откладывается. По словам генерального директора RBI Иоганна Штробля, банк пытается найти способ минимизировать потери, ведь капитализация российской "дочки" оценивается в 5-6 миллиардов евро.

В то же время Raiffeisen Bank сталкивается с давлением от Европейского центрального банка (ЕЦБ), настаивающего на скорейшем выходе из России. В 2024 году RBI анонсировал сокращение сделок в РФ, включая запрет международных переводов, ограничения на депозиты и уменьшение активности. Raiffeisen Bank неоднократно критиковали за его деятельность в России:

российское подразделение банка признавало фейковые "ДНР" и "ЛНР" в своих документах;

банк предлагал мобилизованным россиянам льготные кредиты и кредитные каникулы;

официальные сайты банка в России называли войну в Украине "спецоперацией".

Эти факты вызвали возмущение как в Украине, так и среди международных организаций, борющихся с нарушением санкционного режима. Судебное решение взыскать с Raiffeisen Bank 2 миллиарда евро является ярким примером использования юридических механизмов давления на западный бизнес. Подобные действия Кремля имеют несколько целей:

давление на банки, желающие покинуть рынок РФ: арест акций российского подразделения RBI уже затягивает процесс выхода банка из России;

арест акций российского подразделения RBI уже затягивает процесс выхода банка из России; финансовая поддержка государственного бюджета: Raiffeisen Bank уплачивает налоги в РФ, которые используются для поддержки войны против Украины;

Raiffeisen Bank уплачивает налоги в РФ, которые используются для поддержки войны против Украины; политическая игра: решение демонстрирует, что Россия может и дальше удерживать влияние на международные компании, несмотря на санкции.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские банки с начала 2024 года сократили сеть отделений на 127 единиц, больше всего закрытий пришлось на государственные Сбербанк и ПриватБанк. В то же время каждый пятый банк все равно продолжает расширять свою сеть, открывая новые отделения.

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