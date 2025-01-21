Банки в Украине активно закрывают отделения: какие больше всего и что происходит

Украинские банки с начала 2024 года сократили сеть отделений на 127 единиц, больше всего закрытий пришлось на Сбербанк и ПриватБанк. В то же время, каждый пятый банк, в частности Аккордбанк, продолжает расширять свою сеть, открывая новые отделения.

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Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). На начало 2025 года в Украине функционирует 61 банк, вместе насчитывающих 5 011 отделений.

В 2024 году количество структурных подразделений уменьшилось на 127 единиц, что соответствует снижению на 2,5%. Особенно значительные сокращения отмечались в крупных банках:

Сбербанк сократил сеть на 32 отделения;

сократил сеть на 32 отделения; ПриватБанк закрыл 25 отделений;

закрыл 25 отделений; Креди Агриколь снизил количество точек на 14.

Несмотря на эти изменения, Сбербанк с 1150 отделениями остался лидером рынка, а вместе с ПриватБанком (1107 отделений) они обеспечивают почти 45% всей сети банковских структурных подразделений.

Сокращение банковских отделений в Украине имеет как объективные экономические, так и стратегические причины. Основные факторы включают в себя:

экономические кризисы и война: два крупных банковских кризиса 2008-2009 и 2014-2016 годов создали долгосрочный тренд по оптимизации сети. Начавшееся в 2022 году полномасштабное вторжение дополнительно обострило ситуацию, в частности из-за рисков безопасности в прифронтовых регионах;

два крупных банковских кризиса 2008-2009 и 2014-2016 годов создали долгосрочный тренд по оптимизации сети. Начавшееся в 2022 году полномасштабное вторжение дополнительно обострило ситуацию, в частности из-за рисков безопасности в прифронтовых регионах; развитие финансовых технологий: рост популярности интернет-банкинга, нео-банков и платежных систем снижает потребность в физическом присутствии. Такие технологии, как BankID, позволяют выполнять большинство операций онлайн, что подталкивает банки к сокращению расходов на содержание офисов;

оптимизация государственных банков: государственные банки, такие как Сбербанк и ПриватБанк, активно уменьшают сеть, концентрируясь в крупных городах и регионах с высокой плотностью населения;

государственные банки, такие как Сбербанк и ПриватБанк, активно уменьшают сеть, концентрируясь в крупных городах и регионах с высокой плотностью населения; финансовая инклюзия в отдаленных регионах: в западных регионах Украины, за исключением Львовской области, проникновение банковских отделений остается ниже среднего, что ограничивает доступность финансовых услуг.

Сокращение банковских отделений может оказать негативное влияние на финансовую инклюзию – охват населения базовыми финансовыми услугами. По оценкам Всемирного банка, в 2021 году этот показатель в Украине составил 84%, что на 11% меньше целевого уровня 95%.

Снижение доступа к финансовым услугам особенно остро ощущается в отдаленных и малонаселенных районах, а также на территориях, приближенных к боевым действиям. Для решения этой проблемы был разработан законопроект №12044, предусматривающий создание банков финансовой инклюзии.

Цель законопроекта – обеспечение доступа к финансовым услугам (снятие наличных, валютные операции, платежи, кредиты) для граждан в самых сложных регионах. Новые банки могут создаваться как на базе существующих учреждений, так и с участием почтовых операторов, таких как Укрпочта или Новая Почта.

Несмотря на общую тенденцию сокращения, некоторые банки, напротив, увеличивают количество своих отделений. В 2024 году таких банков было около 20%, среди них:

Аккордбанк, открывший 6 новых отделений, демонстрируя уверенный рост и ориентацию на расширение присутствия в регионах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда ликвидируемых банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 14,25 млрд. грн.

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