Кремль превратил оккупацию в источник прибыли: разоблачена секретная схема "восстановления" на ВОТ

Российские компании осваивают миллиарды рублей на временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) под видом "специального инфраструктурного проекта". Кремль выделяет средства из бюджета, передает их избранным компаниям через засекреченные контракты, те создают фиктивные подрядные фирмы, осваивают деньги на бумаге, а фактическое строительство выполняется минимально – только для пропагандистской картинки. Хотя участие в схеме принимают почти 200 фирм, большинство из них до сих пор не попали ни под какие санкции.

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Об этом пишет InformPalm, которые получили доступ к переписке между российскими властями и рядом компаний, которую перехватила группа 256 КиберШтурмовая. Под видом восстановления временно оккупированных территорий Украины Кремль реализует централизованную программу распределения бюджетных миллиардов, которые оседают в карманах приближенных к власти компаний.

Основная цель – не развитие регионов, а финансовое обеспечение военного присутствия и обогащение прокремлевского бизнеса. После вторжения в 2022 году Россия перенесла модель "освоения Крыма" на новые оккупированные территории. Речь идет не об интеграции, а об отработанном механизме, где накачка деньгами, фиктивное восстановление, пропаганда и гарантии анонимности создают иллюзию развития.

В реальности же все ресурсы концентрируются у российских подрядчиков, которые формально не связаны со своими материнскими структурами. Схему курируют шесть российских министерств, Минстрой РФ имеет даже специальный департамент для реализации СИП.

КиберШтурмовая получила два списка с 2022 и 2024 годов, где фигурируют 194 российские компании, допущенные к работам на ВОТ. Эти документы ранее не публиковались. Среди них как малоизвестные фирмы-однодневки, так и крупные игроки вроде "Ростелекома", "ВАДа", "Автодор-Инжиниринга" и "Р-Строй". Последняя, например, формально не афиширует участие в работах на оккупированных территориях, хотя журналисты уже связывали ее с проектами в разрушенном Мариуполе.

Механизм прост: компания получает контракт, оставляет часть средств себе и передает выполнение другим структурам. Например, "СК Сириус", зарегистрированная в Крыму, которая после одного года работы уже в процессе ликвидации. Большинство рабочих завозят из России, создавая минимальную нагрузку на местную экономику. Пропаганда же использует это как доказательство "успешного восстановления".

Одной из компаний также является "Миранда-медиа" – одна из ключевых, которая с 2014 года обеспечивает телекоммуникационную инфраструктуру на оккупированных территориях, в частности в Крыму и на Донбассе. Несмотря на свою роль в легитимизации российского присутствия, она попала под санкции ЕС только в конце 2023 года, а ее дочерняя структура "Миртелеком" продолжала обслуживать проекты на ВОТ без международных ограничений еще долгое время.

Санкции до сих пор охватили лишь часть этой системы. Большинство компаний из списков работают открыто, имеют активы в РФ и партнеров за рубежом. Удар по ним мог бы не только остановить финансирование военных проектов, но и разорвать коррупционные связи внутри системы. Но пока Кремль успешно прячет бенефициаров за цепями субподрядчиков и юрлиц с "чистой" репутацией.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против физических и юридических лиц, которые ведут бизнес на временно оккупированных территориях, сотрудничают с оккупантами и платят налоги российским властям. Будут блокироваться бизнесы, налоговые схемы и активы всех, кто поддерживает агрессию и предает государство.

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