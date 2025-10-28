Кремль ощутил болезненные последствия санкций: один из главных "клиентов" прекратил закупку нефти

Индийские нефтеперерабатывающие компании прекратили размещение новых заказов на закупку российской нефти после введения санкций США против энергетических гигантов "Лукойл" и "Роснефть". Нефтепереработчики ждут разъяснений от правительства и поставщиков.

Видео дня

Об этом сообщили в Reuters со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что вместо России некоторые нефтеперерабатывающие заводы начали удовлетворять собственные потребности в нефти благодаря поставкам со спотовых рынков.

Что известно

Ранее СМИ уже сообщали о готовности индийских НПЗ резко сократить импорт российской нефти, чтобы придерживаться новых санкционных мер США. Это, в свою очередь, потенциально позволит устранить основное препятствие для заключения торговой сделки с США, в частности:

государственная Indian Oil объявила тендер на закупку нефти;

конгломерат Reliance Industries увеличил закупки на спотовых рынках.

На прошлой неделе в Reliance уже предупредили о намерении придерживаться санкций и одновременно сохранить свои отношения с текущими поставщиками нефти. Позже журналисты узнали о планах компании прекратить импорт нефти от "Роснефти".

"Мы еще не размещали заказы на свежие грузы и отменили некоторые из тех, что были забронированы у трейдеров, связанных с санкционными организациями. Нам нужно убедиться, что наши покупки не связаны с организациями, на которые распространяются санкции, поскольку банки не будут способствовать платежам", – сказал один из источников.

Впрочем, другой источник сообщил, что его компания и в дальнейшем рассматривает возможность брать грузы от подсанкционных компаний.

Индия и российская нефть

Индия является третьим по величине импортером нефти в мире и крупнейшим покупателем дешевой российской нефти-сырца по морю – она покрывает треть всех потребностей этой страны. Всего за время полномасштабной агрессии против Украины РФ увеличила поставки нефти в Индию более чем в 30 раз – после объявления в Евросоюзе эмбарго на поставки российской нефти в конце 2022 года Индия заплатила РФ примерно 100 млрд евро за нефть. Больше за этот период заплатил только Китай – 125 млрд евро.

Впрочем, с апреля по сентябрь поставки сократились на 8,4% в годовом исчислении. Из-за меньших скидок и сокращения поставок индийские нефтеперерабатывающие заводы сейчас переключают внимание на поставщиков с Ближнего Востока и США.

Какие именно компании РФ попали в санкционный список

22 октября Министерство финансов США официально ввело санкции против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл", а также их дочерних компаний, которые принадлежат им на 50% или более, прямо или косвенно. Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing среди них не оказалось.

В заявлении уточняется, что решение о санкциях против "Лукойла", "Роснефти" и их дочерних компаний США приняли "из-за отсутствия серьезной приверженности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, китайские государственные нефтяные компании приостановили закупки морской российской нефти из-за риска санкций после ограничений США против "Роснефти" и "Лукойла". Из-за этого Москва теряет часть доходов от экспорта, а мировые цены на нефть могут вырасти из-за поиска альтернативных поставок с Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!