Кремль находится на грани бензинового кризиса: цены бьют рекорды, а очереди на АЗС увеличиваются

В России продолжает стремительно дорожать топливо, цены на бензин уже превышают 60 рублей за литр, а в некоторых регионах – более 70 рублей. Темпы роста стоимости уже превысили общий уровень инфляции в РФ. В ряде областей появились очереди на заправках, местами вводят ограничения и талоны на продажу горючего.

Об этом сообщают росСМИ. Кремлевское правительство пытается вмешаться, но пока ситуация продолжает ухудшаться, а некоторые регионы уже вводят ограничения на продажу топлива.

По данным Росстата, за прошлый год литр бензина А-92 подорожал с 53,4 до 58,5 рублей, а А-95 – с 57 до почти 64 рублей, это означает рост на 8% и почти 13% соответственно. Особенно резкое подорожание наблюдается летом 2025-го. Только за первую неделю августа биржевые котировки достигли исторического максимума – 70,9 тыс. рублей за тонну А-92 и почти 80 тыс. за тонну АИ-95.

Средняя цена по стране в конце августа – 61,7 рублей за литр, при этом дизель стоит более 71 рубля. В некоторых регионах, в частности в Забайкалье, только за неделю цена на А-92 выросла почти на 2%, а на А-95 – на 1,8%. Подорожание коснулось даже отдаленных областей.

В частности, в Ростовской области бензин в течение мая-августа стабильно дорожал и достиг более 65 рублей за литр. Аналитики указывают на несколько причин резкого скачка цен:

повышенная налоговая нагрузка и более дорогие логистические операции;

ограниченное предложение топлива из-за более выгодного экспорта;

форс-мажорные ремонты на нефтеперерабатывающих заводах;

удары украинских беспилотников по НПЗ и трубопроводам РФ.

Последний фактор стал одним из ключевых. По данным CNN, только в августе дроны атаковали по меньшей мере 10 объектов энергетической инфраструктуры России, включая крупнейший на юге страны Волгоградский НПЗ "Лукойл". По оценкам украинской разведки, под ударами оказались мощности на более 44 млн тонн нефти в год – более 10% российского производства.

Из-за дефицита РФ начала экстренно закупать сырье в Беларуси. При этом Украина пытается ограничить даже этот канал, нанося удары по трубопроводу "Дружба", ведущему в Венгрию и Словакию.

В Кремле уже собрали срочное совещание руководителей крупнейших нефтяных компаний для обсуждения кризисной ситуации. Правительство ввело временный запрет на экспорт бензина, однако сделало это с опозданием, когда цены уже пошли вверх.

Топливные резервы государства ограничены и способны лишь временно сдерживать рынок. В результате в ряде регионов водители уже стоят в многочасовых очередях, а на АЗС в Крыму, Хабаровском крае и Приморье полностью исчез бензин марки А-95. В Курильском районе пришлось ввести талоны для экстренных служб.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за семь месяцев 2025 года нефтегазовые доходы российского бюджета снизились почти на пятую часть, составив $69,2 млрд, а июльские поступления упали более чем на четверть. Падение касается и ключевых компаний отрасли, ведь чистая прибыль "Газпромнефти" сократилась почти вдвое – до $2,9 млрд.

