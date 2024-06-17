Американский производитель машин Caterpillar передал свои российские активы армянскому инвестиционному фонду Balchug Capital по одобрению президента России Владимира Путина. Соглашение было завершено 14 июня 2024 через компанию PSK-New Solutions.

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Об этом сообщает Reuters. 17 июня 2024 г. стало известно о передаче российских активов американского производителя машин Caterpillar армянскому инвестиционному фонду Balchug Capital.

Это событие произошло с одобрением президента России Владимира Путина, который дал согласие на соглашение еще в ноябре 2023 года. 14 июня Caterpillar завершил передачу своих российских активов компании PSK-New Solutions, которая на 99% принадлежит армянскому инвестиционному фонду Balchug Capital.

Генеральный директор и основатель Balchug Capital Давид Амарян контролирует всю инвестиционную деятельность фонда. Balchug Capital и Caterpillar занимаются производством техники для строительной, горнодобывающей и нефтегазовой отраслей.

Одобрение соглашения Путиным

В ноябре 2023 года Владимир Путин подписал указ, разрешающий PSK-New Solutions приобрести 100% уставного капитала в компаниях Caterpillar Tosno и Caterpillar Financial. Это решение было принято в ответ на западные санкции, введенные против России после вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года. Указ Путина и документы российской компании не раскрывают условия соглашения.

Caterpillar Inc приостановила работу на своих производственных мощностях в России в 2022 году, присоединившись к ряду иностранных компаний, прекративших бизнес в стране после вторжения Москвы в Украину. Передача активов стала логическим продолжением этой политики.

Роль Balchug CapitalPSK-New Solutions, компания, купившая активы Caterpillar, была зарегистрирована в августе 2022 года. Основной акционер, армянская инвестиционная компания Balchug Capital, активно расширяет свое влияние в разных отраслях промышленности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, некоторые западные компании, такие как Avon, Air Liquide и Reckitt, несмотря на первоначальные планы, решили остаться на российском рынке из-за сложностей с продажей бизнеса и стратегических соображений. В России осталось более 2100 транснациональных корпораций, в то время как примерно 1600 международных компаний ушли с рынка или свернули свою деятельность.

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