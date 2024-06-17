Кремль дал свое согласие: американский производитель авто передал свои российские активы компании из Армении
Американский производитель машин Caterpillar передал свои российские активы армянскому инвестиционному фонду Balchug Capital по одобрению президента России Владимира Путина. Соглашение было завершено 14 июня 2024 через компанию PSK-New Solutions.
Об этом сообщает Reuters. 17 июня 2024 г. стало известно о передаче российских активов американского производителя машин Caterpillar армянскому инвестиционному фонду Balchug Capital.
Это событие произошло с одобрением президента России Владимира Путина, который дал согласие на соглашение еще в ноябре 2023 года. 14 июня Caterpillar завершил передачу своих российских активов компании PSK-New Solutions, которая на 99% принадлежит армянскому инвестиционному фонду Balchug Capital.
Генеральный директор и основатель Balchug Capital Давид Амарян контролирует всю инвестиционную деятельность фонда. Balchug Capital и Caterpillar занимаются производством техники для строительной, горнодобывающей и нефтегазовой отраслей.
Одобрение соглашения Путиным
В ноябре 2023 года Владимир Путин подписал указ, разрешающий PSK-New Solutions приобрести 100% уставного капитала в компаниях Caterpillar Tosno и Caterpillar Financial. Это решение было принято в ответ на западные санкции, введенные против России после вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года. Указ Путина и документы российской компании не раскрывают условия соглашения.
Caterpillar Inc приостановила работу на своих производственных мощностях в России в 2022 году, присоединившись к ряду иностранных компаний, прекративших бизнес в стране после вторжения Москвы в Украину. Передача активов стала логическим продолжением этой политики.
Роль Balchug CapitalPSK-New Solutions, компания, купившая активы Caterpillar, была зарегистрирована в августе 2022 года. Основной акционер, армянская инвестиционная компания Balchug Capital, активно расширяет свое влияние в разных отраслях промышленности.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, некоторые западные компании, такие как Avon, Air Liquide и Reckitt, несмотря на первоначальные планы, решили остаться на российском рынке из-за сложностей с продажей бизнеса и стратегических соображений. В России осталось более 2100 транснациональных корпораций, в то время как примерно 1600 международных компаний ушли с рынка или свернули свою деятельность.
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