"Ковер из баксов" и справки за $7000 каждая: в Украине разоблачили масштабную схему заработка на ухилянтах

В Одесской области была разоблачена схема переправки мужчин за границу из-за продажи поддельных морских документов. Стоимость такого "пакета услуг" составляла 7000 долларов, а во время обысков правоохранители изъяли значительное количество ложных удостоверений и черновых записей.

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Об этом сообщила Одесская областная прокуратура. По данным следствия, организатором преступной схемы была женщина, ранее работавшая в крюинговой компании (агентстве, занимающемся трудоустройством моряков).

Используя свои связи и знания специфики оформления документов, она наладила производство фальшивых удостоверений моряков. В схему была привлечена еще одна сообщница, которая занималась коммуникацией с клиентами и поиском желающих воспользоваться незаконной услугой. Женщины предлагали оформление:

удостоверений моряка, разрешающих выезд за границу без дополнительных разрешений;

квалификационных свидетельств , необходимых для работы на судне;

, необходимых для работы на судне; справок о прохождении обучения в морских тренажерных центрах.

После получения документов "клиентов" вписывали в списки экипажей судов типа "река-море", совершавших международные рейсы. Это позволяло им пересечь государственную границу без ограничений как членам экипажа торгового флота. В ходе спецоперации правоохранители провели обыски по местам жительства подозреваемых и обнаружили:

компьютерную технику , которая использовалась для подделки документов;

, которая использовалась для подделки документов; фальшивые удостоверения моряков и другие поддельные документы;

черновые записи с данными "клиентов" и информацией о платежах;

наличные денежные средства, полученные от продажи фальшивых документов.

По словам следователей, обнаруженные доказательства подтверждают масштабность преступной деятельности, а сами подозреваемые могли работать с обширной сетью посредников. Досудебное расследование продолжается.

Правоохранители продолжают устанавливать других лиц, причастных к схеме, в частности возможных соучастников среди должностных лиц, которые могли способствовать оформлению фальшивых документов. Согласно украинскому законодательству, за такие преступления предусмотрена серьезная уголовная ответственность:

ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу) – предусматривает до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества;

– предусматривает с конфискацией имущества; ч. 3 ст. 358 УК Украины (подделка документов) – наказывается до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Винницкой области преступная группа изготовляла поддельные документы государственного образца с использованием официальных голографических защитных элементов. Стоимость фальшивого документа зависела от его типа и составляла от 8000 до 2000 евро.

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