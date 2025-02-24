Корея сняла с России часть санкций: позволивших продавать агрессору

Южная Корея частично ослабила санкции против России, введенные из-за агрессии РФ в отношении Украины. Сеул отменит ограничения на поставку в страну-агрессор медицинского оборудования и, в частности, аппаратов для рентгенологии.

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Об этом сообщили в корейском Министерство промышленности, торговли и ресурсов. Новая норма прописана в законодательных поправках "Уведомления об экспорте и импорте стратегических материалов", которые вступают в силу 28 февраля

В одобренном документе сказано, что "экспорт в Россию медицинского оборудования в исключительном порядке освобождается от необходимости получения индивидуальных разрешений". Это означает, что с 28 февраля при экспорте такой продукции будет достаточно предоставить контролирующим органам обычные документы на поставку за рубеж, а не индивидуальные разрешения на экспорт, как в случае с остальными подсанкционными товарами.

Как объяснили в корейском Минторге, ограничения отменяются с учетом "сложностей, заявлявшихся в последнее время компаниями-экспортерами". На этом фоне в Сеуле решили скорректировать систему экспортного контроля так, чтобы позволить поставлять в Россию медицинское оборудование, поскольку оно имеет невысокую вероятность использования в качестве вооружения.

Также представитель министерства подчеркнул, что нынешнее послабление стало "аналогом мер гуманитарного характера, ранее вводившихся США", а дальнейшая отмена санкций будет зависеть от "критериев международного сообщества". Стоит отметить, что Южная Корея наложила экспортные санкции на Россию вслед за Соединенными Штатами 24 марта 2022 года: под ограничения попали промышленное и строительное оборудование, детали для автомобилей дороже $50 тыс., проводники, квантовые компьютеры и другие товары.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в конце прошлого года правительство Южной Кореи наложила санкции на россиян и российские компании, которые способствуют военным действиям РФ против Украины. Под ограничения попали и высокопоставленные военачальники из Северной Кореи.

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