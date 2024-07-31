Коньяк AZNAURI получил международное отличие 'Бренд №1 по темпам роста в мире'

Самое влиятельное международное издание The Spirits Business признало AZNAURI – брендом №1 по темпам роста в мире.

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В июне британский журнал The Spirits Business обнародовал результаты своего ежегодного рейтинга Brand Champions 2024. Издание формирует рейтинг самых крупных и перспективных алкогольных брендов в мире.

Рейтинг составляется на основе всестороннего анализа компаний, продающих более одного миллиона девятилитровых кейсов в год.

Исторический прорыв для украинского рынка

В этом году в рейтинг вошли более 150 мировых алкогольных брендов из разных категорий. Бренд AZNAURI – единственный, кто с украинского рынка преодолел этот предел в категории "коньяк", показал результат более 1 миллиона 9-литровых кейсов и с гордостью занял место в международном рейтинге. Понятие "9-литровый кейс" – это международное определение, происходящее от винного рынка и измеряющее объемы продаж алкоголя. Эта мера эквивалентна одному ящику вина на 12 бутылок объемом 0,75, что в пересчете составляет 9 литров.

В ранжировании брендов по темпам роста AZNAURI опередил не только вошедшие в список мировые бренды в категории "коньяк", но и обошел производителей водки, джина, рома и текилы.

Издание отметило, что для бренда это настоящий исторический прорыв и невероятный результат для украинского рынка.

Сила льва и целеустремленность помогли AZNAURI стать еще и победителем в номинации BRAND CHAMPION 2024 как самый успешный алкогольный бренд в мире в категории "коньяки и бренди"!

BRAND CHAMPION – это отдельная номинация, которая присуждается единственному бренду в категории, удивившему и вдохновившему экспертное международное жюри. Оцениваются такие показатели, как объемы и динамика продаж, продуктовые инновации, маркетинговые активности и рыночные условия, в которых работает бренд.

AZNAURI – бренд, растущий при всех обстоятельствах

СЕО компании Global Beverage Trade, которой принадлежит бренд AZNAURI, Алексей Друзенко, отмечает: "Сегодня основной рынок бренда – Украина, и именно для украинцев мы работаем каждый день, несмотря на все трудности. Поэтому важным фактором успеха является стабильное высокое качество продукции благодаря соответствию высоким международным стандартам качества и нашей профессиональной команде технологов. Также мы считаем, что продукт должен быть доступен каждому в любом городе или поселке, даже самом отдаленном, поэтому мы поставили целью тотальное присутствие. И в конце 2023 года мы достигли 90%-й дистрибуции в Украине".

Такой уровень присутствия на внутреннем рынке позволяет AZNAURI снабжать своих потребителей качественным продуктом в каждом уголке страны.

Бренд AZNAURI не ограничивается только украинским рынком. Он активно расширяет экспорт в такие страны, как Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Нигерия, США, Китай, Австралия, Япония, Израиль, Польша, Словакия. Этот глобальный подход позволяет AZNAURI увеличивать свою узнаваемость и расширять аудиторию поклонников коньяка по всему миру.

Главный редактор издания The Spirits Business Мелита Килли отметила стабильный рост бренда даже в годы COVID-19.

"В прошлом году AZNAURI почти удвоил объемы продаж и впервые превысил отметку в 1 миллион 9-литровых кейсов с чрезвычайным темпом роста на 89,5%", – комментирует главный редактор.

История успеха AZNAURI является ярким примером того, как бренд на украинском рынке может достигать высоких результатов даже в самые сложные времена благодаря своему львиному характеру. Укрепляя свои позиции на внутреннем рынке и расширяя экспорт, бренд AZNAURI продолжает завоевывать доверие потребителей и приобретать международное признание, подтверждая, что качество и преданность делу всегда приносят свои плоды. Такие истории всегда мотивируют и придают силы двигаться вперед и добиваться успеха.

Стремительный успех – залог соответствия трендам и высокому качеству

"Коньяк всегда имел положительный имидж как продукт, вызывающий доверие среди покупателей. Выбирая коньяк, люди уважают мастерство и поддерживают традиции. В то же время AZNAURI удачно вписывается в современные тренды потребления. В частности, растущая популярность новых коньяков AZNAURI Wild Cherry и AZNAURI Espresso привлекает внимание младшего поколения, склонного к микшированию и более смелым вкусам", – комментирует СЕО компании Global Beverage Trade Алексей Друзенко.

Напомним, что международное признание бренд получает уже не в первый раз. В частности, в начале 2024 года премиальная серия коньяков Special Edition от бренда AZNAURI уже получила 8 наград на международных дегустационных конкурсах в Лондоне, Берлине, Нью-Йорке, Париже, где независимые жюри вслепую оценивали качество и вкусовые характеристики напитков со всего мира.

Львиная сила AZNAURI, целеустремленность и безудержный характер всегда ведут к успеху!

Справка:

Бренд AZNAURI представлен в трех алкогольных категориях: коньяк, тихие вина и игристые вина. Производится на инновационном современном заводе AKKERMAN DISTILLERY. Сегодня AZNAURI является одним из популярнейших алкогольных брендов в Украине. В категории коньяков он имеет широкий ассортимент как классических вкусов, так и особых коллекций, в частности Special Edition и Flavored Collection. Во все продукты AZNAURI интегрируют главный символ бренда – величественного льва, олицетворяющего силу, выдержку, величие и благородство.