Кому зарплаты подняли почти в два раза: названы специальности, в которых резко выросли оклады

В Украине по состоянию на декабрь 2024-го средняя зарплата составляет 22,5 тыс. грн. За год она выросла на 22%. При этом для некоторых специальностей произошел резкий рост заработных плат, например, средняя зарплата ортодонта увеличилась почти в два раза: с 25 тыс. грн до 47,5 тыс. грн.

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Об этом говорится в данных крупного кадрового портала. Так, рост заработных плат более чем на 50% в 2024-м также произошел для таких специальностей: продюсер, кредитный эксперт, инструктор в автошколе, теплотехник, управляющий сети магазинов.

Перечень заработных плат, для которых больше выросли зарплаты:

Ортодонт – 47 500 грн (+90%)

Продюсер – 45 000 грн (+58%)

Кредитный эксперт – 23 500 грн (+57%)

Инструктор в автошколу – 35 000 грн (+56%)

Теплотехник – 35 000 грн (+56%)

Управляющий сети магазинов – 30 000 грн (+50%)

Фармер – 60 000 грн (+50%)

Коллектор – 30 000 грн (+46%)

Плиточник – 40 000 грн (+45%)

Работник линии раздачи – 19500 грн (+44%)

"Средняя зарплата в Украине – 22500 грн. Это на 22% больше, если сравнивать с декабрем прошлого года. Медиана заработных плат рассчитана по данным из 192 688 вакансий, размещенных на Work.ua в Украине за последние 3 месяца", – отмечают на сайте.

Напомним, в Украине в 2025 году средняя зарплата увеличится с 21,8 тыс. до 24,3 тыс. грн..То есть реальный размер зарплат (если учесть рост цен) вырастет только на 10,5% больше. При этом инфляция должна быть около 9,5%. То есть реальный размер зарплат (если учесть рост цен) вырастет всего на 1%. В то же время, минимальную зарплату заморозят на уровне 8000 грн, то есть реальные доходы украинцев с минималкой упадут по крайней мере на 9,5%.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине правительство утвердило постановление №1332, которым ввело новое требование для бронирования сотрудников. Все критические предприятия должны выплачивать среднюю зарплату, размер которой не меньше 2,5 минимальной (20 тыс. грн), на протяжении последнего квартала. Работники – претенденты на бронирование также должны иметь такую зарплату как минимум месяц в этом квартале.

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