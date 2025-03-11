Кому в Украине платят от 50 тыс. грн без высшего образования: названы вакансии

В Украине за год средняя зарплата увеличилась на 18% до 23,5 тыс. грн. При этом в марте 2024-го украинцы в среднем зарабатывали всего 20 тысяч. грн. При этом более 50 тыс. грн без высшего образования в среднем зарабатывают водители-международники, фармеры, риэлторы и автомаляры.

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Об этом говорится в данных обширного кадрового портала. Фармеры – специалисты, занимающиеся созданием аккаунтов в соцсетях для продвижения рекламы. Средняя зарплата для них за год выросла на 50% и составила 60 тысяч. грн. Водители международники сейчас зарабатывают в среднем 55 тысяч. грн (это на 22% больше, чем было год назад).

Риэлтору в среднем платят 51 тыс. грн (за год зарплата выросла на 25%), автомаляр может зарабатывать 50 тыс. грн. грн (это на 25% больше, чем было год назад).

Отметим, что средняя зарплата в Украине, по данным портала, составляет 23,5 тыс. грн по состоянию на март. При этом за год эта цифра выросла на 18%. Среди городов традиционно больше платят в Киеве (в среднем 27,5 тыс. грн), тогда как в Сумах средняя зарплата составляет всего 17,5 тыс. грн (самый низкий показатель среди областных центров).

Самая популярная вакансия – продавец-консультант. В среднем зарплата для таких специалистов составляет 19,5 тысяч. грн. Также пользуются спросом водители (30 тыс. грн), повара (24,5 тыс. грн), бухгалтеры (23,5 тыс. грн).

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 1 марта 2025 года не ожидаются изменения зарплаты военных. В то же время изменения коснутся курсантов первых-вторых курсов, которые смогут получать выплаты на уровне минимальной зарплаты.

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