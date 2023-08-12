Кому в Украине платят больше 50 тыс. грн в месяц: в список из-за войны попали новые специальности 

В Украине в список самых высокооплачиваемых предложений на рынке труда попали не только IT-шники, но и руководители предприятий, военнослужащие и управляющие недвижимостью. Последние две специальности попали в список в результате полномасштабной войны.

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Об этом говорится в данных статистики крупного кадрового портала. Как и прежде, больше всего специальностей в списке самых высокооплачиваемых – из IT. Среди самых высокооплачиваемых специальностей:

Angular-разработчик – 80 000 грн

Директор (IT) – 76 300 грн

.Net-программист – 75 000 грн

Военнослужащий – 70 000 грн

Программист Java – 70 000 грн

Трейдер – 60 000 грн

C++ программист – 60 000 грн

IOS-программист – 60 000 грн

Управляющий недвижимостью – 60 000 грн

Full stack программист – 58 000 грн

Отметим, в Украине большинство представителей бизнеса считает главной проблемой дефицит кадров. Он связан с оттоком рабочей силы за границу и мобилизацией. В большинстве региональных компаний в рядах Вооруженных сил служат до 20% военнообязанных сотрудников,

В Харькове среди опрошенных нами компаний только 6% работают в полном объеме, остальные 63% работают с ограничениями, а 31% пока вообще не работают. Главными проблемами бизнес называет снижение покупательной способности населения, отток персонала за границу и мобилизацию работников.

У 56% предпринимателей региона мобилизовано до 20% военнообязанных работников, а у 19% нет мобилизованных сотрудников. До конца года компании планируют сосредоточиться на поддержке деятельности в условиях военного положения, выходе на новые рынки и будут прибегать к сокращению расходов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы назвали самую простую работу в Польше. Зарабатывать можно около 35 тыс. грн в месяц.

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