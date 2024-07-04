Кому в Украине платят более 70 тыс. грн: названы самые высокооплачиваемые вакансии

В Украине наибольшую зарплату получают программисты, владеющие языком программирования Golang. Кроме программистов, на достаточно высокие средние зарплаты также могут рассчитывать военные.

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Об этом говорится в данных обширного кадрового портала. Так, среди наиболее высокооплачиваемых вакансий:

Программист Golang – 95000 грн

IOS-программист – 76000 грн

Symfony разработчик – 75000 грн

Артиллерист – 72500 грн

Танкист – 72000 грн

Дешифровщик – 71000 грн

Наводчик – 70300 грн

Снайпер – 70100 грн

Огнеметчик – 70100 грн

Гранатометчик – 70000 грн

Украинцы в среднем зарабатывают 18,9 тыс. грн, говорится в данных Госстата за первый квартал 2024 года. Это на 22,5% больше, чем было в первом квартале 2023 года. Такими темпами уже в текущем году средняя зарплата может вырасти до 23 тыс. грн.

Падение размера средней зарплаты произошло во втором квартале 2022-го, после начала полномасштабной войны. Однако уже в третьем квартале того же года размер зарплат вырос до 14,6 тыс. грн., достигнув уровня первого квартала. Сохраняется традиционное статистическое искажение: в четвертом квартале из-за годовых премий и выплат бонусов значительно повышается средняя зарплата.

Если динамика в прошлом году повторится, то уже в 2024 украинцы в среднем будут зарабатывать около 23 тыс. грн. Главная причина повышения зарплат – дефицит на рынке труда. Это подтверждается и статистикой зарплат в отраслях. Больше всего они растут в сферах, страдающих нехваткой работников: обслуживание, водный транспорт и строительство.

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